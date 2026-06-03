Özbekistan'ın Dünya Kupası için muhtemel kadrosu nasıl görünüyor? (foto)

Özbekistan Milli Takımı, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılmak üzere. Taraftarlar için şu an en merak edilen konulardan biri, Fabio Cannavaro'nun hangi futbolculara güveneceği ve asıl kadronun nasıl bir görünüm alacağı.

Sosyal medyada yayılan muhtemel kadroda Özbekistan Milli Takımı 4-2-3-1 formasyonuna yakın bir düzende gösteriliyor. Santrforda Eldor Shomurodov, kanatlarda Oston Urunov ve Abbosbek Fayzullayev, orta sahada ise Odil Hamrobekov ve Otabek Shukurov gibi tecrübeli isimler yer alıyor.

Kalede Utkir Yusupov tercih edilmiş. Kendisi milli takımdaki en tecrübeli kalecilerden biri olarak kabul ediliyor. Dünya Kupası gibi büyük bir sahnede kalecinin özgüveni, soğukkanlılığı ve savunma hattıyla uyumu hayati önem taşıyacak. Zira Portekiz, Kolombiya ve Kongo DC gibi rakiplere karşı yapılacak her kurtarış altın değerinde olabilir.

Savunma hattında Sherzod Nasrullayev, Abduqahhor O'rozov, Rustam Ashurmatov, Abduqodir Husanov ve Hojiakbar Alijonov'un isimleri geçiyor. Bu hatta doğal olarak en çok dikkat çeken isim Abduqodir Husanov. Manchester City'de forma giyen savunmacının milli takımımız için büyük bir güç ve dayanak olması bekleniyor.

Husanov'un fiziksel gücü, hızı ve ikili mücadelelerdeki kararlılığı Özbekistan savunması için çok önemli. Yanında Rustam Ashurmatov gibi tecrübeli bir ismin olması, merkez savunmada dengeyi korumaya yardımcı olabilir. Böyle bir ikili, güçlü rakiplerin ataklarını durdurmada kilit rol oynar.

Nasrullayev ve Alijonov'un kanat savunmasındaki performansı da belirleyici olacaktır. Modern futbolda bekler sadece savunma yapmaz, aynı zamanda hücuma katılır, oyunu genişletir ve rakip kanatlara baskı kurar. Eğer görevlerini doğru yaparlarsa Özbekistan'ın oyunu çok daha dinamik bir hale bürünecektir.

Orta sahada Odil Hamrobekov ve Otabek Shukurov ikilisi öngörülüyor. Bu iki futbolcu sahanın merkezinde disiplin, tecrübe ve top kontrolü sağlayabilir. Dünya Kupası'nda orta sahayı kaybetmek, maçı kaybetmekle neredeyse eşdeğerdir. Bu yüzden bu bölgedeki istikrar takımımız için hayati önem taşıyor.

Hamrobekov'un mücadeleci yapısı ve Shukurov'un oyunu kurma becerisi Cannavaro'nun planında önemli yer tutabilir. Savunma ve hücum arasında köprü görevi görüyorlar. Portekiz ve Kolombiya gibi teknik kapasitesi yüksek takımlara karşı merkezdeki her karar büyük önem taşıyacaktır.

Hücum hattında Oston Urunov, Abbosbek Fayzullayev ve Eldor Shomurodov yer alıyor. Bu üçlü Özbekistan'ın en tehlikeli silahı olabilir. Urunov'un bireysel yetenekleri, Fayzullayev'in hızı ve yaratıcılığı, Shomurodov'un tecrübesi ve ceza sahasındaki etkinliği rakip savunmalar için ciddi bir baş ağrısı olabilir.

Oston Urunov kanatta rakip savunmacıları ekarte etme, hızıyla pozisyon yaratma ve oyuna sürpriz katma yeteneğine sahip. Abbosbek Fayzullayev ise son yıllarda milli takımımızın en parlak yıldızlarından biri haline geldi. Topla rahat oynuyor, pozisyonları hızlı okuyor ve hücumu canlandırmayı biliyor.

Eldor Shomurodov santrforda ana dayanak noktası olarak gösteriliyor. Milli takım kaptanı büyük bir uluslararası tecrübeye sahip. Sadece gol atmasıyla değil, arkadaşlarına alan açması, rakip savunmacıları üzerine çekmesi ve hücumda liderlik etmesiyle de çok önemli.

Fotoğraftaki muhtemel kadro Özbekistan Milli Takımı için dengeli bir görünüme sahip: Savunmada güç ve tecrübe, orta sahada disiplin, hücumda ise hız ve yaratıcılık var. Elbette bu resmi kadro değil. Nihai kararı Fabio Cannavaro ve ekibi; oyuncuların fiziksel durumu, antrenman performansı ve rakiplere göre verecek.

Özbekistan, 2026 Dünya Kupası K Grubu'nda Portekiz, Kolombiya ve Kongo DC milli takımlarıyla karşılaşacak. Bu rakiplerin her birinin kendine has bir tarzı ve güçlü yönleri var. Bu nedenle Cannavaro için asıl görev, her maça uygun taktiksel planı seçmek ve oyunculardan maksimum verimi almak olacak.

Portekiz'e karşı oynanacak maçta savunma disiplini ve sabır ön plana çıkacak. Kolombiya ile yapılacak mücadelede orta saha savaşı ve hızlı kontra ataklar önemli olabilir. Kongo DC maçında ise fiziksel hazırlık, ikinci toplardaki mücadele ve duran toplardaki dikkat belirleyici olacaktır.

Taraftarlar bu muhtemel kadro üzerinden Dünya Kupası öncesi kendi beklentilerini şekillendiriyor. Herkesin kendine göre bir tercihi, favori oyuncusu ve görüşü var. Ancak bir şey kesin: Özbekistan Milli Takımı tarihi Dünya Kupası'na büyük umut ve inançla gidiyor.

Şimdi en önemlisi oyuncuların sağlıklı olması, takım oyununun oturması ve büyük sahnede kaybolmamak. İlk Dünya Kupası'ndaki her maçın tarihe geçeceği kesin. Bu tarihin kahramanlarının kimler olacağı ise sahada belli olacak.