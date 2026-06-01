Huawei Mate 80, popülerlikte Xiaomi 17 Pro ve Vivo X300 serilerini geride bıraktı

Huawei Mate 80 akıllı telefon serisi satışlarda yüksek sonuçlar gösteriyor, ancak serinin asıl sürprizi temel model oldu. Digital Chat Station içeriden öğrenilen bilgilere göre, Çin'de satışların başlamasından bu yana geçen altı ay içinde standart Huawei Mate 80 modeli yaklaşık 4 milyon kez etkinleştirildi. Bu konuda Ixbt.com bilgi veriyor.

Yayınlanan rapora göre, serinin sadece standart modeli bile aktivasyon hacmi bakımından birçok rakip amiral gemisini geride bırakmayı başardı. Özellikle, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max ikilisinden ve ayrıca Vivo X300 ve Vivo X300 Pro modellerinden daha popüler olduğu ortaya çıktı.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, daha önce Mate 80 satışlarının ilk iki ayında yaklaşık 1,5 milyon cihaz satıldığı bildirilmişti, sonrasında ise büyüme hızı önemli ölçüde arttı. Bu, kullanıcıların temel amiral gemisine olan ilgisinin istikrarlı olduğunu gösteriyor.

Şu anda, Pro ve Pro Max versiyonları da dahil olmak üzere tüm serinin toplam satışları 6 milyon adedi aştı. Huawei'nin bu başarısı, markanın Çin akıllı telefon pazarındaki konumunun daha da güçlendiğini gösteriyor.