Xiaomi, 100'den fazla akıllı telefon modeli için rekor düzeyde pil değişim programı duyurdu

Xiaomi, akıllı telefonların kullanım ömrünü uzatmak amacıyla eskiyen bataryaları yenileme programını genişletmeye devam ediyor. Şu anda bu program, Xiaomi ve Redmi markalarına ait 101 modeli kapsıyor ve bu, benzer projeler tarihindeki en yüksek rakam olma özelliğini taşıyor. Çin'de orijinal bataryaların fiyatı yaklaşık 7 dolardan başlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Program, Xiaomi 10, Xiaomi 11, Xiaomi 12, Xiaomi 13, Xiaomi 15 serileri dahil olmak üzere Xiaomi ve Redmi akıllı telefonlarının geniş bir klasik model yelpazesini ve Redmi K30'dan Redmi K80'e kadar tüm popüler serileri içeriyor. Ana tekliflerden biri olarak kullanıcılara batarya değişimi için yüzde 20 indirim sunuluyor.

Akıllı telefonların yanı sıra şirket, dizüstü bilgisayar temizleme hizmeti için yüzde 50 indirim ve klimalar, çamaşır makineleri ve mutfak davlumbazları gibi ev aletlerinin bakımı için sabit fiyatlar sunuyor. Xiaomi yetkilileri, güç kapasitesindeki düşüşün normal bir süreç olduğunu ve cihazın kararlı çalışması için bataryanın zamanında değiştirilmesinin tavsiye edildiğini belirtiyor.

İlginç bir şekilde, yeni bataryalar bazı modellerde kapasite artışına da hizmet ediyor. Örneğin, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 13 Ultra modellerinde batarya değişiminden sonra kapasitelerinin sırasıyla 4850, 5361 ve 5500 mAh'ye yükseldiği bildiriliyor.