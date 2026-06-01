Samsung 2026'da ilk kez aynı anda üç Galaxy Watch modeli çıkaracak

Samsung'un akıllı saat güncelleme takvimini değiştirerek aynı anda üç Galaxy Watch modelini tanıtması bekleniyor. Bu bilgi, Wear OS uygulamasının güncelleme yazılım kodlarından ortaya çıktı. Sızıntılarda Fresh 9, Wise 9 ve Project X2 kod adlarına sahip üç cihazdan bahsediliyor. Bu haberi aktaran Ixbt.com.

Tahminlere göre bu cihazlar piyasaya Galaxy Watch 9, Galaxy Watch 9 Classic ve ikinci nesil Galaxy Watch Ultra isimleriyle çıkacak. Eğer bu bilgiler doğrulanırsa, Samsung geleneksel bir yıllık arayı atlayarak Classic versiyonunu güncelleyecek. Bu durum, kullanıcıların merakla beklediği fiziksel döner çerçeveli modelin geri dönüşü anlamına geliyor.

Teknik açıdan, temel Watch 9 ve Watch 9 Classic modellerinin önceki nesilden tanıdık olan Exynos W1000 SoC işlemcisini koruyacağı belirtiliyor. Bununla birlikte, Watch Ultra 2 modelinin Qualcomm'un yeni Snapdragon Wear Elite çipine geçebileceği ve bunun cihazın performansını önemli ölçüde artıracağı ifade ediliyor.

Yeni cihazlarda raise-to-talk özelliğinin gelmesi bekleniyor. Bu özellik sayesinde sesli asistanı özel komutlar olmadan sadece bileği kaldırarak etkinleştirmek mümkün olacak. Söylentilere göre resmi tanıtımın 22 Temmuz'da Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefonlarıyla birlikte yapılması planlanıyor.