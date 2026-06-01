Rusya'da PMEF 2026 forumuna özel iPhone 17 Pro tanıtıldı

·127·Teknoloji
Rusya'da PMEF 2026 forumuna özel iPhone 17 Pro tanıtıldı

3-6 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenecek St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (PMEF) öncesinde, Rus şirketi Caviar, Apple akıllı telefonunun özel bir versiyonunu tanıttı. Cihazın tasarımı, St. Petersburg'un mimari tarzını ve prestijini yansıtan gümüş bir paletle hazırlandı. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Akıllı telefonun ana unsuru, ince altın işlemelerle süslenmiş titanyum bir paneldir. Panelde, Peter ve Paul Kalesi ile Aziz İsak Katedrali dahil olmak üzere şehir panoraması yer alıyor. Kompozisyonun merkezinde altın kaplama Rusya arması bulunurken, gövdenin alt kısmında «PMEF 2026» yazılı özel bir plaka yer alıyor.

Caviar temsilcilerine göre, bu model «hafif özel tasarım» (light custom) tarzında üretildi. Bu, iPhone'un orijinal işlevselliğini, boyutlarını ve ağırlığını değiştirmeden korumasını sağlıyor. Böylece kullanıcılar, Apple teknolojilerini kullanırken benzersiz bir tasarıma sahip oluyorlar.

Sadece 26 adetle sınırlı sayıda üretilen bu serinin bir diğer dikkat çekici özelliği ise kutusudur. Akıllı telefon kutusu, forum hakkındaki videoların gösterildiği interaktif bir ekranla donatılmıştır. iPhone PMEF 2026 modelinin fiyatının 400 bin rubleden başladığı açıklandı.

AppleiPhoneCaviarTeknolojiAkıllı Telefon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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