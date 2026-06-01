Güney Koreli girişim Unastella roket projeleri için 24 milyon dolar yatırım aldı

SpaceX tarihin en büyük halka arzına hazırlanırken, yeni nesil roket taşıyıcıları yaratma yarışı kızışıyor. Avustralya, Hindistan, Japonya ve Güney Kore'den girişimler, uzun süredir ABD ve Çin'in egemen olduğu bu pazarda yer edinmeye çalışıyor. Dört yıllık Güney Koreli girişim Unastella, B serisi yatırım turunda 24 milyon dolar toplayarak toplam finansman miktarını 44 milyon dolara çıkardı. Bu gelişmeyi Techcrunch.com bildiriyor.

Seul merkezli şirket, kendi roket taşıyıcılarını ve motorlarını geliştiriyor. Unastella'nın kurucusu ve CEO'su Jae Park, TechCrunch'a verdiği röportajda şirketin ana hedefinin küçük uydu fırlatma hizmetleri sunmak olduğunu belirtti. Şirket, Mayıs 2025'te Güney Kore topraklarından Una Express-I roketini başarıyla fırlatmıştı.

Unastella, SpaceX'in Falcon serisinde kullanılan en güvenilir yöntemlerden biri olan gazyağı ve sıvı oksijen yakıt sistemini kullanıyor. Ayrıca şirket, geleneksel turbo pompa yerine elektrikli motorlu pompa kullanıyor. Rocket Lab tarafından test edilen bu teknoloji daha ucuz ve daha basittir. Elektrikli pompalar daha ağır olup faydalı yük kapasitesini düşürse de, Jae Park bu kararı pazara hızlı giriş stratejisiyle açıkladı.

Şirket lideri Jae Park, kariyerine Kore Havacılık ve Uzay Araştırmaları Enstitüsü (KARI) tarafından geliştirilen Nuri roketi üzerinde çalışarak başladı. Daha sonra Almanya Havacılık ve Uzay Merkezi'nde Avrupa roket motorları konusunda deneyim kazandı. Unastella şu anda tasarım, üretim ve uçuş verisi analizi gibi tüm süreçleri kendi bünyesinde gerçekleştiriyor.

Girişim henüz kâr etmese de, Altos Ventures, Korea Development Bank ve diğer yatırımcılar geleceğine güveniyor. Bu yılın sonuna planlanan UNA EXPRESS-II roketinin 100 kilometre irtifaya ulaşmasının, şirket için yeni ortaklık kapılarını açması bekleniyor.