MiniMax M3 tanıtıldı: GPT-5.5 ve Gemini 3.1 Pro'dan daha güçlü model

Çinli MiniMax şirketi, yeni amiral gemisi yapay zeka modeli M3'ü resmen tanıttı. Bu model, büyük veri hacimleriyle verimli çalışmak üzere tasarlanmış yeni MiniMax Sparse Attention (MSA) mimarisine dayanıyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

MiniMax M3 modeli, 1 milyon tokene kadar ultra uzun bağlam penceresini destekliyor. Sadece metin değil, görüntü ve videoları da analiz edebilen çok modlu bir sistemdir. Ayrıca bilgisayar masaüstünü yönetme ve karmaşık çok adımlı görevleri yerine getirme gibi aracı senaryolarına da uyarlanmıştır.

Şirketin iç testlerine göre M3, bir dizi kıyaslama testinde yüksek sonuçlar kaydediyor. Özellikle SWE-Bench Pro testinde GPT-5.5 ve Gemini 3.1 Pro modellerini geride bırakarak Opus 4.7 seviyesine yaklaştı. SVG grafikleri oluşturmada ise Opus 4.7'yi bile geçti.

Çok modlu bir test olan OmniDocBench'te sistem, Gemini 3.1 Pro'dan üstün olduğunu kanıtladı. Aracı senaryoları için Claw-Eval derecelendirmesinde ise model en iyi sonuçlardan birini gösteriyor. Yeni modele şu anda MiniMax Code, API ve özel tarife planları aracılığıyla erişim sağlanabiliyor.