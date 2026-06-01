Plüton yörüngesinin ötesinde beklenmedik keşif: Küçük bir nesnede atmosfer bulundu

·80·Teknoloji
Plüton yörüngesinin ötesinde beklenmedik keşif: Küçük bir nesnede atmosfer bulundu

Uluslararası TABASCO gözlem kampanyası ve bir grup akademik araştırmacı, Güneş Sistemi'nin dış bölgelerinde yer alan (612533) 2002 XV93 transneptünyen nesnesinde bir atmosfer olduğunu belirledi. Bu, 1000 kilometreden daha küçük yarıçaplı bir gök cisminde gaz katmanı bulunan tarihteki ilk vakadır. Şimdiye kadar Kuiper Kuşağı'nda sadece Plüton'un tam teşekküllü bir atmosfere sahip olduğu düşünülüyordu. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Keşif, 10 Ocak 2024 tarihinde yıldızın bu nesne tarafından örtülmesi (okültasyon) sürecinin gözlemlenmesiyle gerçekleştirildi. Yer istasyonları ağı aracılığıyla elde edilen veriler, ışık eğrisinin keskin değil, pürüzsüz bir şekilde azaldığını gösterdi. Bu olay, ışık ışınlarının atmosfer katmanlarında kırılması (refraksiyon) sonucu oluşur ve havasız cisimler için tipik değildir.

Elde edilen verilere göre, 2002 XV93 nesnesinin yarıçapı yaklaşık 235 kilometredir ve yüzeyindeki basınç 100–200 nanobar aralığındadır. Bu değer, diğer büyük transneptünyen nesneler için tahmin edilenden çok daha yüksektir. Araştırmada yüksek hızlı CMOS kameralarla donatılmış küçük açıklıklı (0,2–1,05 m) teleskop ağının kullanılması, amatör ve profesyonel astronomlar arasındaki iş birliğinin önemini kanıtladı.

Fiziksel açıdan bu keşif gerçek bir paradokstur. Bu kadar küçük boyut ve düşük sıcaklıkta (40–50 K) gazların uzay boşluğuna hızla dağılması gerekirdi. Bilim insanları atmosferin varlığını iki senaryo ile açıklıyor: Birincisi devam eden kriyovolkanik aktivite, ikincisi ise son 100 yıl içinde başka bir buzlu cisimle yaşanan çarpışma sonucu uçucu maddelerin açığa çıkması.

Bu bulgu, uzaydaki küçük cisimlerin evrimi hakkındaki düşünceleri kökten değiştiriyor. Gelecekte planlanan spektroskopik araştırmalar, atmosferin bileşimini ve kararlılığını belirlemeye yardımcı olacaktır. Eğer basınç zamanla düşerse bu bir çarpışma sonucudur, sabit kalırsa iç jeolojik süreçlerin bir sonucudur.

UzayAstronomiPlütonKuiper KuşağıBilim
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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