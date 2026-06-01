RTX 5070 seviyesinde Surface: Nvidia RTX Spark çipli dizüstü bilgisayar tanıtıldı

·74·Teknoloji
RTX 5070 seviyesinde Surface: Nvidia RTX Spark çipli dizüstü bilgisayar tanıtıldı

Microsoft ve Nvidia, Surface serisinin tarihindeki en güçlü cihaz olarak adlandırılan yeni 15 inçlik dizüstü bilgisayarı Surface Laptop Ultra'yı resmen duyurdu. Yenilik, yüksek performans ve enerji verimliliği vaat eden yeni tanıtılan Nvidia RTX Spark Arm çipine dayanıyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

RTX Spark işlemcisi, 20 CPU çekirdeği ve 6144 CUDA çekirdeğine sahip yüksek performanslı bir çip üstü sistemdir (SoC). Maksimum konfigürasyonlarda cihaz 128 GB'a kadar birleşik bellek (unified memory) ile donatılabilir, ancak 16 GB'tan başlayan daha basit sürümler de satışa sunulacak. Yapay zeka performansı 1 petaflopsa ulaşırken, grafik gücü GeForce RTX 5070 seviyesine eşittir.

Dizüstü bilgisayarın temeli, yapay zeka geliştiricileri için tasarlanan DGX Spark çözümlerine yakın bir mimari üzerine kuruludur. Surface Laptop Ultra, 262 ppi yoğunluğa ve HDR modunda 2000 nite kadar parlaklık sağlayan 15 inçlik bir mini-LED ekranla donatılmıştır. Ayrıca cihaz, genişletilmiş dokunsal bir dokunmatik yüzeye sahiptir.

Arayüz seti; USB-C, USB-A, HDMI portları, SD kart yuvası ve kulaklık girişini içerir. Kasa, koyu gri ve gümüş renk seçenekleriyle sunulmaktadır. Microsoft ve Nvidia ortaklarından RTX Spark tabanlı diğer cihazların satışının bu yılın sonbaharında başlaması bekleniyor.

MicrosoftNvidiaSurface Laptop UltraRTX SparkDizüstü Bilgisayar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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