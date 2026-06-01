Strava, IPO öncesinde yapay zeka kazıyıcılarına karşı mücadele başlattı

Yapay zeka (YZ) şirketleri, modellerini eğitmek için devasa veri setlerine ihtiyaç duyuyor. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla birçok girişim, robots.txt dosyaları dahil olmak üzere internet kurallarını atlayarak verileri agresif bir şekilde kazıyor (scraping). Fitness ve sosyal koşu platformu Strava, bu soruna karşı sert önlemler alacağını duyurdu. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor .

Şirket, web sitesi güvenliğini artırarak halka açık profiller ve kulüp listeleri gibi verilerin artık yalnızca kayıtlı kullanıcılar tarafından görülebilmesini sağladı. Daha önce bu bilgiler herkese açıktı, ancak yetkisiz YZ kazıma işlemlerinden korunmak için kimlik doğrulama arkasına gizlendi. Ayrıca Strava, geliştiriciler için API erişimini ücretli hale getirerek aylık 11,99 dolarlık bir ücret belirledi.

Strava CEO'su Michael Martin, TechCrunch'a verdiği röportajda, kontrolsüz YZ kazıma işlemlerinin açık internetin çöküşüne neden olabileceğini vurguladı. Ona göre, YZ şirketleri veri toplama uğruna site performansını düşürüyor ve hatta API şartlarını ihlal ederek sisteme erişmeye çalışıyor. Martin, özellikle Perplexity girişimini, yasaklara rağmen çeşitli hizmetler aracılığıyla gizlice veri toplamakla suçladı.

Şirket, bazı API uç noktalarını kapatmayı ve Model Context Protocol (MCP) standardını uygulamayı planlıyor. Bu, Strava'nın hangi verilerin nasıl paylaşıldığını daha iyi kontrol etmesini sağlayacak. Bu değişiklikler üçüncü taraf uygulama geliştiricileri tarafından tepkiyle karşılansa da, şirket kullanıcı verilerini korumayı ve IPO öncesinde kaynaklarını düzenlemeyi öncelikli görev olarak görüyor.