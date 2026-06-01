Huawei nova 16 Ultra tanıtıldı: 7000 mAh batarya ve 200 MP kamera

·577·Teknoloji
Huawei nova 16 Ultra tanıtıldı: 7000 mAh batarya ve 200 MP kamera

Huawei, Çin'de yeni nova 16 serisinin en gelişmiş üyesi olan nova 16 Ultra akıllı telefonunu resmen tanıttı. Cihaz, 100W kablolu, 50W kablosuz ve 7,5W ters kablosuz şarj teknolojilerini destekleyen 7000 mAh kapasiteli devasa bir batarya ile donatıldı. Gövde, IP68 ve IP69 standartlarına göre su ve toza karşı dayanıklıdır. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor.

Akıllı telefon, Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6,84 inçlik bir LTPO OLED panele sahip. Ekran, dayanıklı Kunlun Glass ile korunuyor ve tepe parlaklığı 6000 nit seviyesine ulaşıyor. Ön panelde 50 megapiksellik bir selfie kamerası ve özel bir spektral sensör bulunuyor.

Cihazın donanımı, yeni HarmonyOS 6.1 işletim sistemi üzerinde çalışan Kirin 9010S işlemcisine dayanıyor. Ayrıca nova 16 Ultra, uydu bağlantısını destekliyor; özellikle Beidou sistemi üzerinden mesajlaşma imkanı mevcut.

Ana kamera bloğu, eko-deri kaplamalı sıra dışı bir tasarıma sahip. İçerisinde 200 megapiksellik RYYB sensör (OIS destekli), 3,7x optik zoom özellikli 50 megapiksellik telefoto lens ve 50 megapiksellik ultra geniş açılı modül yer alıyor. Çin'de 256 GB depolamalı model 695 dolardan, 1 TB depolamalı en üst sürüm ise 855 dolardan satışa sunulacak. Resmi satışlar 6 Haziran'da başlıyor.

HuaweiNova 16 UltraAkıllı TelefonKirinTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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