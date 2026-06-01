VTB çocuklar ve gençler için özel bir çevrimiçi banka başlatıyor

Bu yılın sonbaharında VTB bankası, 6 ile 14 yaş arasındaki çocuklar için tasarlanmış özel bir çevrimiçi bankacılık hizmetini başlatacak. Banka yönetim kurulu başkanının birinci yardımcısı Olga Skorobogatova, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu arifesinde bu konuda açıklamalarda bulundu. Bu haberi bildiriyor Ixbt.com.

Yeni platform aracılığıyla 6-14 yaş arası müşteriler, telefon numarası ile para transferi yapabilecek, QR kod ile ödeme gerçekleştirebilecek ve tasarruf ile güvenlik konularında tavsiyeler sunan "akıllı" bir akıştan yararlanabilecekler. Ayrıca uygulamaya eğitici bir özel sohbet botu da entegre edilecek.

Hizmete bağlanmak için ebeveynlerin, çocuklarının cep telefonu numarasını belirterek bir VTB kartı veya ödeme etiketi sipariş etmeleri gerekmektedir. Harcama kontrolü ve limit belirleme işlevleri, bankanın ana uygulamasında ebeveynler için erişilebilir olacaktır.

Buna ek olarak, 14 ile 18 yaş arasındaki gençler için "ikinci el" (onay) servisi hazırlanıyor. Bu işlev, ebeveynlerin çocukları tarafından belirlenen limitin üzerinde gerçekleştirilen işlemleri uzaktan onaylamalarına olanak tanıyacak.