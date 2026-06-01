105 milyon sinyal ve hepsi dünyadan: UCLA on yıllık araştırmayı tamamladı

·69·Teknoloji
105 milyon sinyal ve hepsi dünyadan: UCLA on yıllık araştırmayı tamamladı

Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi'ndeki (UCLA) radyo astronomları, dünya dışı medeniyetlerin teknolojik izlerini aramaya yönelik on yıllık programın sonuçlarını açıkladı. Araştırmalar, 100 metrelik Green Bank radyo teleskobu kullanılarak 1,15 ile 1,73 GHz arasındaki frekanslarda yürütüldü. Gözlemler sırasında bilim insanları 70 binden fazla yıldız sistemini analiz etti ve yaklaşık 105,7 milyon aday sinyal kaydetti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Verilerin devasa boyutuna rağmen, hiçbir sinyal doğrulamadan geçemedi. Tüm adayların sonunda uydu iletişimi ve diğer antropojenik kaynaklardan yayılan dünyevi radyo parazitleri olduğu ortaya çıktı. Ancak araştırmacılar bunu bir başarısızlık değil, önemli bir bilimsel sonuç olarak görüyor. Arama yöntemlerinin güvenilirliğini test etmek için sisteme yapay test sinyalleri girildi ve algoritmalar bunları %94 ile %98,7 arasında bir doğrulukla bulmayı başardı.

Analiz sürecinde, ResNet ailesine ait evrişimli sinir ağları da dahil olmak üzere makine öğrenimi yöntemleri kullanıldı. Bu teknolojiler, faydalı sinyalleri gürültülerden otomatik olarak ayırmaya yardımcı oldu. Ayrıca Zooniverse platformu gönüllüleri, algoritmaları eğitmek için veri setlerinin hazırlanmasında aktif rol aldı. Araştırmada, gezegenlerin dönüşü sonucu ortaya çıkan Doppler frekans kayması gibi karmaşık etkiler de hesaba katıldı.

Elde edilen sonuçlara göre, galaksimizin bize yakın kısmında güçlü radyo vericilerinin çok nadir olduğu anlaşıldı. Hesaplamalar, %95 olasılıkla 16 bin yıldız sisteminden birinden daha azının 20 bin ışık yılı mesafeye kadar güçlü sinyal yayabileceğini gösteriyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu aramanın hassasiyeti, birkaç yüz ışık yılı mesafedeki ünlü Arecibo gözlemevi seviyesindeki bir sinyali tespit etmek için yeterliydi.

Yazarlar, SETI gibi projelerin devlet tarafından finanse edilmesinin sınırlı olduğuna da dikkat çektiler. Günümüzde bu tür araştırmalar ağırlıklı olarak özel vakıflar tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu sefer dünya dışı varlıklar bulunamamış olsa da, proje yapay zeka ve gönüllülerin astronomik verileri işlemedeki rolünün ne kadar önemli olduğunu kanıtladı.

UzayAstronomiYapay ZekaUCLASETI
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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