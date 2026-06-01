Samsung, Galaxy A34, A54 ve M36 modelleri için One UI 8.5 güncellemesini yayınladı

Samsung, orta segment akıllı telefonlar için One UI 8.5 arayüzünün final sürümünü dağıtmaya devam ediyor. Bugün bu güncelleme Galaxy A34 modeli için sunuldu; A346NKSUEFZE6 sürüm numaralı yazılım Güney Kore'de resmen yayınlandı. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Ayrıca One UI 8.5 sürümü, Galaxy M36 (Kore pazarında Galaxy Jump 4 olarak bilinir) ve Galaxy A54 (Galaxy Quantum 4) akıllı telefonları için de kullanıma sunuldu. Galaxy M36 için güncelleme boyutu yaklaşık 3 GB olup, Mayıs 2026 güvenlik yamasını içermektedir.

Bununla birlikte Samsung, daha yeni olan Galaxy A55 ve Galaxy A35 modelleri için güncelleme kapsamını genişletti. Artık One UI 8.5 Hindistan'daki kullanıcılar için de mevcut olup, yakın zamanda diğer ülkelerde de dağıtılmaya başlanacak.

One UI 8.5 arayüzünün temel özellikleri; geliştirilmiş şeffaflık ve bulanıklık (blur) efektlerine sahip yeni tasarım, tamamen özelleştirilebilir hızlı ayarlar paneli ve kilit ekranı saat yazı tipleri için ek seçeneklerdir. Ayrıca Samsung, yeni duvar kağıtları, iyileştirilmiş Hava Durumu uygulaması ve genişletilmiş Saat işlevlerini ekledi.