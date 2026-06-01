Bilim insanları uzaydan gelen ultra uzun radyo sinyallerinin sırrını çözdü

·117·Teknoloji
Bilim insanları uzaydan gelen ultra uzun radyo sinyallerinin sırrını çözdü

Avustralyalı bilim insanları, birkaç on dakikadan birkaç saate kadar süren nadir ve ultra uzun radyo patlamalarının doğasını ilk kez açıkladı. Daha önce bu tür sinyallerin kökeni nötron yıldızlarıyla ilişkilendirilmişti, ancak yeni bir araştırma kaynağın beyaz cüce ve kırmızı cüce yıldızlardan oluşan bir ikili sistem olduğunu gösterdi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Gözlemler Avustralya'daki ASKAP radyo teleskobu kullanılarak gerçekleştirildi. Araştırmanın merkezinde, LPT sinyallerinin (long-period transients) tanımlanmış ilk kaynağı olan ASKAP J1745 5051 nesnesi yer aldı. Gökbilimciler bulgularını doğrulamak için "Spektr-RG" dahil olmak üzere yörüngesel X-ışını teleskoplarından gelen verileri de kullandılar.

Bilim insanlarına göre, böyle bir sistemde beyaz cüce, kırmızı cüceden maddeyi yavaş yavaş kendine çeker. Bu etkileşim, uzun süreli ve karmaşık radyo dalgası ve X-ışını patlamalarına neden olur. Sinyal değişken bir yapıya sahiptir ve bu durum onu sıradan kısa radyo patlamalarından kökten ayırır.

Bu keşif, sadece sinyallerin doğasını anlamak için değil, aynı zamanda maddeyi Dünya koşullarında yeniden üretilmesi imkansız olan ekstrem manyetik ve yerçekimi alanlarında incelemek için de önemlidir. Bu tür sistemler, evrende benzersiz doğal laboratuvarlar görevi görür.

UzayAstronomiASKAPRadyo SinyalleriBilim
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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