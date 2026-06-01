DuckDuckGo, yapay zekasız arama motoruna erişimi kolaylaştırdı

Alternatif arama motoru DuckDuckGo, kullanıcı akışının arttığı bir dönemde yapay zeka karşıtı kullanıcılar için yeni imkanlar sundu. Şirket, Chrome ve Firefox tarayıcıları için özel eklentiler yayınladı. Bu eklentiler sayesinde kullanıcılar noai.duckduckgo.com adresini varsayılan arama motoru olarak ayarlayabilirler. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor .

Yeni sistem etkinleştirildiğinde, kullanıcılar yapay zeka tarafından hazırlanan yanıtlar, sohbet botu önerileri ve arama sonuçlarındaki yapay görsellerden arındırılmış bir sayfaya yönlendirilir. DuckDuckGo yetkilileri, bu adımın Google'ın arama sistemini tamamen yapay zeka tabanlı bir formata geçireceğini duyurmasının ardından, geleneksel aramayı tercih edenler için kolaylık sağlamak amacıyla atıldığını belirtti.

İstatistiklere göre, Google değişiklikleri duyurduğundan beri DuckDuckGo'ya yapılan ziyaretler hızla arttı. Özellikle yapay zekasız arama sayfasına haftalık ziyaretler yüzde 30, ABD'deki uygulama yüklemeleri ise yüzde 18,1 oranında arttı. Kullanıcılar, Google'ın sunduğu AI Overviews özelliği yerine eski tarz "10 mavi bağlantı" formatını arıyor.

DuckDuckGo'nun yapay zeka teknolojilerine tamamen karşı olmadığını belirtmek gerekir. Şirket, kendi AI sohbet botunu ve çeşitli sinir ağı modelleriyle çalışma imkanı sunan ücretli aboneliklerini sunmaya devam ediyor. Ancak şirket, kullanıcılara seçim şansı bırakmayı ve arama sonuçlarını yapay müdahaleler olmadan görme hakkını sağlamayı hedefliyor.

Yakın zamanda DuckDuckGo, Edge ve Opera tarayıcıları için Privacy Essentials eklentilerini de güncelleyecek. Bu güncelleme, kullanıcılara yapay zeka ayarlarını daha hassas bir şekilde yönetme imkanı verecek. Şimdilik DuckDuckGo tarayıcısı kullanıcıları için bu ayarlar otomatik olarak korunmaktadır.