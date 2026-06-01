Revolut Hindistan pazarına giriş yapmaya başladı

İngiliz fintech devi Revolut, Hindistan'da tam kapsamlı hizmete başlamadan önce kontrollü bir beta programı kapsamında kullanıcılarına hizmet sunmaya başladı. Şirket, yılın başında kayıtları açmıştı ve şu anda bekleme listesindeki birkaç bin kullanıcı uygulamaya erişim sağladı. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor.

Revolut temsilcisinin belirttiğine göre, uygulamanın Hindistan pazarı için yerelleştirilmiş beta sürümü şu anda Google Play Store ve Apple App Store'da mevcut. Bu aşamanın amacı, platformu geniş kitlelere açmadan önce ürün performansı hakkında geri bildirim toplamak ve müşteri deneyimini iyileştirmektir. Şu anda yaklaşık 450 bin kişi bekleme listesinde bulunuyor.

Beta programı katılımcıları UPI ödemelerini, elektronik cüzdanları, yerel ve çoklu para birimli banka kartlarını ve sanal kartları kullanabiliyor. Ancak, bankacılık lisansı gereklilikleri nedeniyle aile veya ortak hesaplar Hindistan pazarında sunulmuyor. Şirket, yakın gelecekte tüm kullanıcılar için açık kayıt sistemini başlatmayı planlıyor.

Revolut, 2021 yılından beri Hindistan pazarına girmek için çalışmalar yürütüyor. 2022 yılında Arvog Forex şirketini satın alarak düzenleyici kapasitesini güçlendirdi ve Hindistan Merkez Bankası'ndan PPI lisansı aldı. Bu lisans, şirketin dijital cüzdanlar ve UPI ağı ile entegre hizmetler sunmasına olanak tanıyor.

Şirket, 2030 yılına kadar Hindistan'da 20 milyon kullanıcıya ulaşmayı ve en az 7 milyar dolarlık işlem hacmi gerçekleştirmeyi hedefliyor. Revolut, özellikle 25-45 yaş arası dijital teknolojileri aktif kullanan kitleyi hedefliyor.