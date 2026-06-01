SpaceX gelecekteki anlaşmalar için büyük miktarda hisse senedi ihraç edebilir

Elon Musk yönetimindeki SpaceX, yaklaşan halka arz (IPO) sonrası gerçekleştirilecek işlemler kapsamında “büyük miktarda sermaye” ihraç edebileceği konusunda yatırımcıları uyardı. Bu yeni madde, şirketin geçen ay yayınlanan IPO başvurusuna eklenen resmi bir düzeltmede yer aldı. Sektör uzmanları bunu, Musk'ın uzay ve yapay zeka projelerini nihayetinde Tesla ile birleştirmeyi planladığına dair söylentilerle ilişkilendiriyor. Bu konuda bilgiyi Techcrunch.com aktarıyor.

SpaceX son zamanlarda birleşme ve satın alma (M&A) süreçlerinde oldukça aktif hale geldi. Geçen yıl Musk'ın xAI şirketi bünyeye katılmıştı, yakın zamanda ise Cursor girişimini IPO sonrası 60 milyar dolarlık hisse karşılığında satın alma imkanı tanıyan bir anlaşma imzalandı. Şirket, Nasdaq borsasına girdikten sonra 75 milyar dolar fon toplamayı hedefliyor, ancak bunun bir kısmı xAI ve X platformunun borçlarını kapatmaya yönlendirilecek.

Belgedeki uyarı, yatırımcıları hisse değerinde önemli ölçüde seyreltme (dilution) olasılığına hazırlamayı amaçlıyor gibi görünüyor. Böyle bir durum, özellikle Tesla ile büyük bir birleşme gerçekleştiğinde ortaya çıkabilir. Her ne kadar böyle bir işlem yasal ve düzenleyici kurumlar tarafından sıkı bir şekilde denetlenmeli ve Tesla hissedarlarının onayından geçmeli olsa da, SpaceX tarafındaki tüm kararlar sadece Musk'ın yetkisinde kalmaya devam ediyor.

Şirket hisseleri, Elon Musk'ın kontrolünü korumasına olanak tanıyan üç ana sınıfa ayrılmıştır. Halka açık Class A hisseleri tek oy hakkına sahipken, sadece Musk'a ait olan Class B hisseleri 10 oy hakkı vermektedir. Ayrıca, oy hakkı bulunmayan Class C hisseleri de mevcuttur ve Musk bunları yönetim gücünü azaltmadan diğer şirketleri satın almak için kullanabilir.