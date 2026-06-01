Yapay zeka tabanlı hava durumu girişimi devlet kurumlarını geride bırakıyor

WindBorne Systems girişimi tarafından sunulan yeni yapay zeka aracı, hava durumu tahminlerinde dünyanın önde gelen hükümetler arası kuruluşlarından daha doğru sonuçlar veriyor. 2019 yılında Stanford Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan şirket, sensör verilerini derin öğrenme (deep learning) modellerine entegre etmek için devrim niteliğinde bir yöntem geliştirdi. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Şirketin WeatherMesh adlı modelinin altıncı sürümü, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) sistemlerini geride bırakıyor. WindBorne Ürün Direktörü Kai Marshland, WeatherMesh 6 modelinin beş günlük tahmininin, geleneksel sistemlerin bir günlük tahmini kadar doğru olduğunu belirtiyor. Bu durum özellikle yer yüzeyi sıcaklığı ölçümlerinde belirginleşiyor.

Geleneksel hava durumu tahminleri, pahalı süper bilgisayarlar gerektiren ve işlenmesi uzun süren karmaşık fiziksel modellere dayanır. Google DeepMind gibi büyük laboratuvarlar ve girişimler tarafından oluşturulan yapay zeka modelleri ise çok daha hızlı çalışıyor. WindBorne, yaklaşık 400 hava balonu aracılığıyla toplanan özel veri seti sayesinde rakiplerinden ayrılıyor.

Şu anda WeatherMesh 6 her saat başı yeni tahminler sunarken, geleneksel modeller bunu altı saatte bir yapıyor. Avrupa ve ABD genelinde tahmin doğruluğu 3 kilometreye kadar düşürüldü. WindBorne CEO'su John Dean, veri setindeki üstünlük olmadan yapay zeka tabanlı bir hava durumu şirketi olmanın mantıksız olduğunu vurgulayarak kendi verilerine sahip olmanın önemine dikkat çekti.