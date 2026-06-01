Meta'nın eski teknik direktörü iklim projeleri için 250 milyon dolar topladı

Meta'nın eski teknik direktörü (CTO) Mike Schroepfer tarafından kurulan risk sermayesi şirketi Gigascale, Pazartesi günü "fiziksel ekonomiyi yeniden inşa eden" girişimcileri desteklemek amacıyla 250 milyon dolarlık yeni bir fon oluşturduğunu duyurdu. Fon; enerji, elektrik şebekesi altyapısı ve kritik minerallere odaklanacak. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor .

Gigascale, iklim teknolojilerine (climate tech) olan kararlı odağını koruyarak sektördeki genel düşüş eğilimine karşı çıkıyor. Şirketin ikinci fonu, Mike Schroepfer'in son üç yıldır uyguladığı yatırım stratejisinin mantıklı bir devamı olacak. Gigascale bugüne kadar Commonwealth Fusion Systems, Heron Power, Mill ve Form Energy gibi prestijli girişimlere yatırım yaptı.

Son yıllarda iklim teknolojileri sektörü, AI (yapay zeka) gereksinimleri nedeniyle enerji ve altyapıya daha bağımlı hale geldi. Elektrik enerjisine olan ihtiyaç artarken, yeni enerji kaynaklarına ve bunların iletim yöntemlerine yatırım yapmak büyük fırsatlar sunuyor. Schroepfer, güneş enerjisini pazarı ele geçiren ucuz ve hızlı bir teknoloji örneği olarak gösterdi.

AI ve geniş ölçekli elektrifikasyon süreçleri, şirketlerin genel şebekeye bağlanmasını zorlaştırıyor. Sonuç olarak, birçok işletme kendi enerji kaynaklarını oluşturmaya çalışıyor. Örneğin, doğal gaz türbinleri için bekleme süreleri 2030'ların başına kadar uzadı. Böylesi bir enerji kıtlığı ortamında, enerjiyi daha ucuza ve esnek bir şekilde sağlayabilen girişimlerin pazarda öne çıkması bekleniyor.

Gigascale sadece enerji üretimiyle sınırlı kalmıyor. Şirket ayrıca elektrik şebekesi altyapısı, kritik mineraller ve "fiziksel AI" (physical AI) gibi alanlarda da yeni fırsatlar arıyor. Bu, Schroepfer'in teknolojik deneyimini iklim sorunlarını çözme hedefiyle birleştiren stratejik bir adımdır.