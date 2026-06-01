Anthropic şirketi halka arz (IPO) için gizli başvuru yaptı

·50·Teknoloji
Anthropic şirketi halka arz (IPO) için gizli başvuru yaptı

Claude sohbet robotunun yaratıcısı olan yapay zeka laboratuvarı Anthropic, halka arz (IPO) için gizli bir başvuruda bulundu. Yaklaşık 1 trilyon dolar değer biçilen şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) gerekli belgeleri sunduğunu resmi blogunda duyurdu. Bu haberi Techcrunch.com aktarıyor.

Anthropic henüz satışa sunulacak hisse adedini veya fiyatını açıklamadı. Şirket temsilcilerine göre IPO süreci, piyasa koşullarına ve diğer dış faktörlere bağlı olacak. Bu adım, şirketin değerini 965 milyar dolara çıkaran 65 milyar dolarlık H serisi yatırım turundan sadece bir hafta sonra atıldı.

Söz konusu yatırım turu Altimeter Capital, Dragoneer ve Sequoia Capital gibi büyük fonlar tarafından yönetildi ve birçok kurumsal yatırımcıyı cezbetti. Anthropic'in bu hamlesi, SpaceX'in 2 trilyon dolarlık değerleme ile halka arza hazırlandığı yoğun bir döneme denk geldi.

Ayrıca Anthropic'in ana rakibi olan OpenAI da kendi IPO sürecine hazırlanıyor. Mart ayında OpenAI 122 milyar dolar fon toplayarak değerini 852 milyar dolara yükseltmişti. İki büyük laboratuvarın borsa piyasasındaki rekabetinin, yatırımcıların yapay zekaya olan ilgisini ciddi bir teste tabi tutması bekleniyor.

2021 yılında eski OpenAI çalışanları tarafından kurulan Anthropic, başlangıçta bir dış oyuncu olarak görülüyordu. Ancak Claude modeli ve Mythos siber güvenlik sistemi sayesinde şirketin gelirleri hızla arttı. Verilere göre, şirketin yıllık gelir göstergesi 2025 sonundaki 9 milyar dolardan şu anda 47 milyar dolara ulaştı.

AnthropicYapay ZekaIPOClaudeOpenAI
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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