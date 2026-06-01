Grand Theft Auto V hile servisi hacklendi: binlerce kullanıcının verileri sızdırıldı

Popüler Grand Theft Auto V çevrimiçi oyunu için hile hizmetleri sunan Atlas Menu platformu siber saldırıya uğradı. Veri sızıntılarını bildiren Have I Been Pwned servisine göre, çalınan veriler arasında kullanıcıların e-posta adresleri, giriş bilgileri, şifrelenmiş parolaları, IP adresleri ve teknik destek talepleri yer alıyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor .

Haberde, bu hacker saldırısı sonucunda yaklaşık 64.000 hesap verisinin tehlikeye girdiği belirtiliyor. İlginç olan ise, Atlas Menu'nün resmi sitesinde "gelişmiş şifreleme yöntemleriyle güvenli kimlik doğrulama ve yüksek düzeyde gizlilik" vaat etmiş olmasıydı. Şu anda sitenin faaliyetleri durdurulmuş durumda.

Saldırıyı üstlenen hacker, çalınan verileri GitHub platformuna yükledi. Tahminlere göre, hackerın temel amacı dolandırıcılardan intikam almaktı. Atlas Menu sahipleri konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Atlas Menu, oyunculara "görünmezlik", "süper zıplama" ve harita üzerinde uçma gibi doğaüstü yetenekler sunuyordu. Bu olay, oyunlarda hileli yöntemler kullanmak isteyen kullanıcıların kişisel verilerinin ne kadar savunmasız olduğunu gözler önüne serdi.

Günümüzde oyun hileleri, birçok oyuncunun rakiplerine karşı üstünlük sağlamak için ödeme yapmaya hazır olması nedeniyle milyonlarca dolarlık bir sektöre dönüşmüş durumda. Atlas Menu, siber saldırıya uğrayan ilk servis değil; daha önce Counter-Strike: Global Offensive için tasarlanmış popüler hile servislerinden birinin de hacklendiği bildirilmişti.