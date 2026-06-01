The Mall: Online alışveriş için evrensel platform başlatıldı

ABD'de genç nesil geleneksel alışveriş merkezlerine geri dönerken, The Mall girişimi bu konsepti dijital dünyaya taşıdı. Yeni uygulama, kullanıcıların favori markalarından oluşan kişisel bir sanal alışveriş merkezi oluşturmalarına ve tüm indirimleri tek bir yerden takip etmelerine olanak tanıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Projenin kurucularından Elli Konsker'e göre fikir, online alışverişin aşırı dağınıklığından doğdu. Tüketiciler aynı anda onlarca tarayıcı sekmesi açmak, çeşitli bültenlere abone olmak ve marka güncellemelerini gerçek zamanlı takip etmek zorunda kalıyor, bu da alışveriş sürecini zorlaştırıyor.

The Mall kurucuları Shreya Halder ve Elli Konsker, bu platformu müzik dünyasındaki Spotify veya okuyucular için Goodreads gibi tek bir veri tabanına dönüştürmeyi hedefliyor. Şu anda uygulamada 10.000'den fazla marka bulunuyor ve kullanıcılar, sevdikleri markaların Instagram veya TikTok sayfalarını bağlayarak sisteme yeni mağazalar ekleyebiliyorlar.

Teknik olarak platform, markalarla doğrudan API üzerinden bağlantı kurmuyor. Bunun yerine, özel bir teknoloji perakende satış sitelerini tarayarak (scraping) ürün kataloglarını ve fiyat bilgilerini güncelliyor. Sistem, LLM (büyük dil modelleri) kullanarak tüm verileri sınıflandırıyor ve kullanıcılara yeni koleksiyonlar veya indirimler hakkında push bildirimleri gönderiyor.