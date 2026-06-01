Microsoft servislerinde küresel kesinti: Office ve Teams çalışmadı

·135·Teknoloji
Microsoft servislerinde küresel kesinti: Office ve Teams çalışmadı

1 Haziran 2026 Pazartesi günü, dünya genelindeki kullanıcılar Microsoft bulut hizmetlerinde ciddi kesintilerle karşılaştı. Sorunlar ağırlıklı olarak Microsoft 365 paketinin web sürümlerini, özellikle Microsoft Teams ve Office for the web uygulamalarını etkiledi. Sonuç olarak, kurumsal ortamda dosya açma ve mesajlaşma imkanı geçici olarak kayboldu. Bu durumu Ixbt.com bildiriyor .

Resmi Microsoft 365 Status sayfası, şirketin kullanıcıların Office for the web ve Microsoft Teams platformlarında dosya açamadığına dair raporları incelediğini doğruladı. Kısa süre sonra geliştiriciler durumu netleştirdi: servis telemetri analizi, tüm Office web uygulamalarında hata oranlarının keskin bir şekilde arttığını gösterdi.

Birkaç saat boyunca arızanın kesin nedeni ve sorunun coğrafi kapsamı açıklanmadı. Ancak Microsoft uzmanları sorunu gidermek için hızlı bir şekilde çalıştı. Güncellenen Microsoft 365 Status mesajında, tüm teknik arızaların tamamen giderildiği resmen duyuruldu.

Şu anda Excel, SharePoint web uygulamaları ve Teams mesajlaşma uygulamasına erişim tüm kullanıcılar için tamamen geri yüklendi. Şirket, yaşanan aksaklıklar için kullanıcılardan özür diledi ve sistemin kararlı çalışmasını izlemeye devam ediyor.

MicrosoftMicrosoft 365Microsoft TeamsOfficeTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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