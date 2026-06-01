Huawei, 11 anten ve Wi-Fi 7+ özellikli Router X1 Pro Gaming Edition'ı tanıttı

Huawei, Çin'de yeni oyuncu yönlendiricisi Router X1 Pro Gaming Edition'ı resmen tanıttı. Cihaz, 666 yuan (yaklaşık 98 dolar) fiyatla ön siparişe açıldı. Yeni model, Huawei tarafından geliştirilen ve sinyalin duvarlardan daha kolay geçmesini sağlayan ve parazite karşı direnç sunan Wi-Fi 7+ teknolojisini destekliyor. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor.

Yönlendirici, Wi-Fi 7 standardının temel özelliklerinden biri olan Multi-Link Operation (MLO) sistemine sahiptir. Bu teknoloji, uyumlu cihazların aynı anda 2,4 ve 5 GHz bantlarına bağlanmasına olanak tanıyarak veri aktarım hızını ve kararlılığını önemli ölçüde artırır. Silindirik bir gövdeye sahip olan cihaz, 360 derecelik kapsama alanı sağlayan 11 antenle donatılmıştır.

Teknik açıdan Router X1 Pro Gaming Edition, 2,5 Gbps bant genişliğine sahip dört adet Ethernet portu ile donatılmıştır. Cihazın donanım platformu Huawei Lingxiao SoC çipine dayanmaktadır. Ayrıca yönlendiricide oyun sırasında kararlılığı artıran Game Turbo özelliği ve Star Flash ağ geçidi bulunmaktadır.

Yeni yönlendirici, HarmonyOS işletim sistemi tabanlı akıllı ev ekosistemine tam olarak entegre edilmiştir. Bu, kullanıcıların tüm akıllı cihazları tek bir ağ üzerinden kolayca yönetmesini sağlar. Oyun tutkunları için özel olarak geliştirilen bu model, gecikmeleri minimuma indirmeye yardımcı olur.