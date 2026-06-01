SpaceX IPO belgilerinde su kıtlığı temel risk olarak belirtildi

Elon Musk yönetimindeki SpaceX şirketi, IPO (halka arz) başvurusunda beklenmedik değişiklikler yaptı. Güncellenen belgede şirket, veri merkezlerini soğutmak için gerekli olan su kaynaklarının yetersizliğinin ciddi bir risk oluşturabileceği konusunda yatırımcıları uyardı. Artık SpaceX için suya olan ihtiyaç; elektrik enerjisi, işlemciler ve diğer kritik kaynaklar kadar stratejik bir öneme sahip. Bu konuda Techcrunch.com bilgi veriyor.

xAI yapay zeka projesinin şirkete dahil edilmesiyle birlikte hesaplama gücüne olan talep hızla arttı. Daha önce sadece enerji maliyetleri ve inşaat süreleri ile ilgilenen SpaceX, artık su kıtlığı, kuraklık ve yerel kaynaklar için rekabetin veri merkezlerinin faaliyetlerini sınırlayabileceğini kabul ediyor. Bu sorun, yeni tesisler için yer seçiminde belirleyici bir faktör haline geldi.

Belgedeki değişiklikler, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile yürütülen görüşmelerin bir sonucu olabilir. İklim değişikliği koşullarında veri merkezlerinin yerel su rezervleri üzerindeki etkisi şu anda küresel ölçekte yoğun bir şekilde tartışılıyor. SpaceX, su kıtlığı yaşanması durumunda daha pahalı alternatif soğutma teknolojilerine geçmek zorunda kalabileceğini belirtti.

Ayrıca SpaceX, IPO hisselerinin yüzde 5'ini çalışanları ve yönetim yakınları için ayırdığını duyurdu. Bunun yanı sıra, gelecekte Tesla ile olası bir birleşme veya diğer büyük anlaşmalar nedeniyle ek hisse senedi ihracı yapılabileceği ve bunun mevcut hissedarların paylarının seyreltilmesine (dilution) yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.