Huawei Nova 16 ve Nova 16z: 7000 mAh batarya ve uydu bağlantısı

Huawei, orta segment akıllı telefon serisini yeni Nova 16 ve Nova 16z modelleriyle genişletti. Bu cihazlar, daha önce sadece amiral gemilerinde görülen uydu üzerinden mesajlaşma sistemi ve yüksek kapasiteli bataryalar gibi özelliklerle donatıldı. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor .

Nova 16 modeli, Kirin 9010S işlemciye ve 2800 x 1280 piksel çözünürlüklü, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,68 inç OLED ekrana sahip. Cihazın en dikkat çekici özelliği 7000 mAh kapasiteli bataryası ve 100W hızlı şarj teknolojisidir. Kamera sistemi, 50 megapiksel ana sensör ve 100x dijital zoom özellikli periskopik modülü içeriyor. Ayrıca BeiDou sistemi üzerinden çift yönlü uydu bağlantısını, Wi-Fi 7 ve IP65 koruma standardını destekliyor.

Nova 16z versiyonu ise Kirin 8020 çipi ve 6,7 inç FHD+ ekran ile donatıldı. Akıllı telefonda 6000 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor ve 100W şarj cihazı ile birlikte geliyor. Kamera bloğu 50 megapiksel ana ve 12 megapiksel telefoto lensten oluşurken, selfie kamerası 50 megapiksel çözünürlüğe sahip.

Her iki akıllı telefon da yeni HarmonyOS 6.1 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Sisteme görüntü işleme ve akıllı sesli asistan gibi yapay zeka (AI) özellikleri entegre edildi. Fiyatlara gelince, Nova 16z modeli 335 dolardan, Huawei Nova 16 ise 420 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.