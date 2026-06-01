Huawei Nova 16 ve Nova 16z: 7000 mAh batarya ve uydu bağlantısı

·59·Teknoloji
Huawei Nova 16 ve Nova 16z: 7000 mAh batarya ve uydu bağlantısı

Huawei, orta segment akıllı telefon serisini yeni Nova 16 ve Nova 16z modelleriyle genişletti. Bu cihazlar, daha önce sadece amiral gemilerinde görülen uydu üzerinden mesajlaşma sistemi ve yüksek kapasiteli bataryalar gibi özelliklerle donatıldı. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor .

Nova 16 modeli, Kirin 9010S işlemciye ve 2800 x 1280 piksel çözünürlüklü, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,68 inç OLED ekrana sahip. Cihazın en dikkat çekici özelliği 7000 mAh kapasiteli bataryası ve 100W hızlı şarj teknolojisidir. Kamera sistemi, 50 megapiksel ana sensör ve 100x dijital zoom özellikli periskopik modülü içeriyor. Ayrıca BeiDou sistemi üzerinden çift yönlü uydu bağlantısını, Wi-Fi 7 ve IP65 koruma standardını destekliyor.

Nova 16z versiyonu ise Kirin 8020 çipi ve 6,7 inç FHD+ ekran ile donatıldı. Akıllı telefonda 6000 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor ve 100W şarj cihazı ile birlikte geliyor. Kamera bloğu 50 megapiksel ana ve 12 megapiksel telefoto lensten oluşurken, selfie kamerası 50 megapiksel çözünürlüğe sahip.

Her iki akıllı telefon da yeni HarmonyOS 6.1 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Sisteme görüntü işleme ve akıllı sesli asistan gibi yapay zeka (AI) özellikleri entegre edildi. Fiyatlara gelince, Nova 16z modeli 335 dolardan, Huawei Nova 16 ise 420 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

HuaweiNova 16Akıllı TelefonHarmonyOSTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Rusya'da süpersonik yolcu uçağı prototipi geliştiriliyorBugün, 13:27Plex Fiyat Artışı Öncesinde Yeni Sosyal Özelliklerini TanıttıBugün, 13:26Güneş'te En Yüksek X Sınıfı Patlama Meydana Geldi: Dünya'ya Plazma Akışı GeliyorBugün, 13:24Coralogix yapay zeka ajanlarını izlemek için 200 milyon dolar yatırım aldıBugün, 13:21James Webb 335 Işık Yılı Uzaklıktaki Gezegenin Atmosferinde Metan Tespit EttiBugün, 12:51Rusya'da Boeing 787 Dreamliner Muadili 7-10 Yıl Sonra Ortaya ÇıkacakBugün, 12:30
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Instagram'ın yeni Instants özelliği nasıl kapatılır