Sony, FlexStrike kontrolcüsünü ve özel oyun monitörünü tanıttı

Sony, yeni oyun aksesuarları olan dövüş oyunlarına özel FlexStrike kablosuz kontrolcüsü, 27 inçlik oyun monitörü ve Pulse Elevate kablosuz hoparlörleri hakkındaki detayları açıkladı. Bu bilgiler, beklenen State of Play sunumu öncesinde PlayStation blogunda resmen doğrulandı. Bu haberi aktaran Ixbt.com.

PlayStation 5 ve PC kullanıcıları için geliştirilen FlexStrike kontrolcüsü 6 Ağustos 2026'da satışa çıkacak. Bu tarih tesadüfen seçilmedi; Marvel Tokon: Fighting Souls oyununun çıkışıyla aynı zamana denk geliyor. Dahili batarya ve özel bir kılıf ile gelen cihazın fiyatı 200 dolar olarak belirlendi. PC için tam desteğin kademeli bir yazılım güncellemesiyle sunulacağını belirtmekte fayda var.

Bir diğer yenilik ise DualSense kontrolcüsünü şarj etmek için katlanabilir bir kancaya sahip 27 inçlik oyun monitörü. Monitör, QHD (2560×1440) çözünürlüklü IPS panel ile donatıldı. VRR teknolojisini destekleyen cihaz, PS5 ve PS5 Pro konsollarında 120 Hz, uyumlu PC'lerde ise 240 Hz yenileme hızında çalışıyor. Cihaz 27 Ağustos'tan itibaren 350 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Sony ayrıca Pulse Elevate kablosuz hoparlörlerini de tanıttı. Bu aksesuarın kesin çıkış tarihi henüz açıklanmamış olsa da yıl sonuna kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor. Tüm yeni cihazlar, PlayStation ekosistemini genişletmeyi ve oyuncular için konforu artırmayı hedefliyor.