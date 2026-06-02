Wildberries'in AliExpress Rusya'dan hisse alması bekleniyor

Wildberries şirketi, «AliExpress Rusya» sermayesine girebilir. Perakende pazarındaki kaynaklara dayanan «Svobodnaya kassa» yayınının haberine göre, söz konusu anlaşmanın bu yılın eylül ayına kadar tamamlanması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şu anda «AliExpress Rusya»nın en büyük hissedarı, şirketin yüzde 47,85 hissesine sahip olan Alibaba Group'tur. Rus kurucular arasında Alişer Usmanov'un USM holdingi (%24,3), VK (%15) ve RDIF (%12,8) bulunmaktadır. Anlaşma henüz resmi olarak doğrulanmamış olsa da, gerçekleşmesi durumunda çevrimiçi ticaret pazarındaki güç dengesini önemli ölçüde değiştirebilir.

«AliExpress BDT» temsilcileri duruma ilişkin resmi bir açıklama yaparak yerel servislerle iş birliğini geliştirmeye devam ettiklerini belirttiler. İş birliği kapsamında AliExpress kullanıcıları, siparişlerini Wildberries teslimat noktalarına (PVZ) göndermeyi seçebiliyor. Ayrıca ocak ayından itibaren Rus alıcıların bir kısmına ürünler için WB Koshelyok aracılığıyla ödeme yapma imkanı sunuldu.

Şu anda şirketler, Rusya ve BDT ülkelerindeki Wildberries kullanıcıları için Çin ürünlerine erişimi test ediyor. Bu, AliExpress'in benzersiz ve geniş ürün yelpazesini bölgedeki alıcılar için daha popüler hale getirmeye hizmet edecek.

Daha önce platform, Yandex ID üzerinden giriş yapma, Yandex Pay ile ödeme yapma ve siparişleri Yandex Market noktalarından teslim alma imkanlarını da hayata geçirmişti.