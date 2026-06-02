Sahneden geleceğe: Startup Battlefield mezunları şimdi nerede?

Teknoloji tarihindeki en etkili şirketlerin çoğu, faaliyetlerine büyük yatırım duyurularıyla değil, basit bir sunumla başladı. Dropbox, şüphe dolu bir izleyici kitlesi önünde yeteneklerini sergiledi; Cloudflare ise ağ teknolojilerinin henüz tam anlaşılamadığı bir dönemde sahneye çıktı. Discord, Mint, Trello ve N26 gibi devlerin hepsi ortak bir sınavdan, yani TechCrunch Startup Battlefield yarışmasından geçti. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Battlefield sadece bir yarışma değil, gerçek bir fırlatma rampasıdır. Rakamlar bunu doğruluyor: bugüne kadar 1.700'den fazla şirket bu sahnede yarıştı. Hep birlikte 32 milyar dolar yatırım topladılar ve 250'den fazla başarılı çıkış (exit) gerçekleştirdiler. Buna Microsoft, Google, Salesforce ve Amazon gibi şirketlerin yaptığı satın almalar da dahildir. Hatta Dropbox, 2021 yılında Battlefield'dan arkadaşı olan DocSend şirketini satın aldı.

Binlerce kurucu için bu yarışma, dünya çapında dikkat çekmek adına bir dönüm noktası oldu. Bu yıl da bu prestijli topluluğa katılma fırsatı mevcut. Yoğun talep nedeniyle Startup Battlefield 2026 başvuruları 8 Haziran'a kadar uzatıldı. Bu, yeni nesil girişimler için potansiyellerini göstermek adına eşsiz bir fırsattır.

Kazananlar arasında Kevin Damoa (Glīd kurucusu, 2025 kazananı) gibi askeri lojistik alanından gelen girişimcilerin bulunması, başarılı kurucuların her sektörden çıkabileceğini kanıtlıyor. Ayrıca geCKo Materials kurucusu Capella Kerst gibi yenilikçiler de yollarına tam olarak burada başladılar. TechCrunch, Build Mode podcast'i aracılığıyla bu kurucuların ekip kurma ve yatırım çekme konusundaki deneyimlerini paylaşmaya devam ediyor.