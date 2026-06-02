Sahneden geleceğe: Startup Battlefield mezunları şimdi nerede?

·76·Teknoloji
Sahneden geleceğe: Startup Battlefield mezunları şimdi nerede?

Teknoloji tarihindeki en etkili şirketlerin çoğu, faaliyetlerine büyük yatırım duyurularıyla değil, basit bir sunumla başladı. Dropbox, şüphe dolu bir izleyici kitlesi önünde yeteneklerini sergiledi; Cloudflare ise ağ teknolojilerinin henüz tam anlaşılamadığı bir dönemde sahneye çıktı. Discord, Mint, Trello ve N26 gibi devlerin hepsi ortak bir sınavdan, yani TechCrunch Startup Battlefield yarışmasından geçti. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Battlefield sadece bir yarışma değil, gerçek bir fırlatma rampasıdır. Rakamlar bunu doğruluyor: bugüne kadar 1.700'den fazla şirket bu sahnede yarıştı. Hep birlikte 32 milyar dolar yatırım topladılar ve 250'den fazla başarılı çıkış (exit) gerçekleştirdiler. Buna Microsoft, Google, Salesforce ve Amazon gibi şirketlerin yaptığı satın almalar da dahildir. Hatta Dropbox, 2021 yılında Battlefield'dan arkadaşı olan DocSend şirketini satın aldı.

Binlerce kurucu için bu yarışma, dünya çapında dikkat çekmek adına bir dönüm noktası oldu. Bu yıl da bu prestijli topluluğa katılma fırsatı mevcut. Yoğun talep nedeniyle Startup Battlefield 2026 başvuruları 8 Haziran'a kadar uzatıldı. Bu, yeni nesil girişimler için potansiyellerini göstermek adına eşsiz bir fırsattır.

Kazananlar arasında Kevin Damoa (Glīd kurucusu, 2025 kazananı) gibi askeri lojistik alanından gelen girişimcilerin bulunması, başarılı kurucuların her sektörden çıkabileceğini kanıtlıyor. Ayrıca geCKo Materials kurucusu Capella Kerst gibi yenilikçiler de yollarına tam olarak burada başladılar. TechCrunch, Build Mode podcast'i aracılığıyla bu kurucuların ekip kurma ve yatırım çekme konusundaki deneyimlerini paylaşmaya devam ediyor.

Startup BattlefieldTechCrunchDropboxYatırımGirişim
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Meta WhatsApp Business için Yapay Zeka Ajanını Küresel Olarak BaşlattıBugün, 13:54Honor 600 Vitality Edition: 8000 nit parlaklık ve 7000 mAh bataryalı akıllı telefonBugün, 13:51Rusya'da süpersonik yolcu uçağı prototipi geliştiriliyorBugün, 13:27Plex Fiyat Artışı Öncesinde Yeni Sosyal Özelliklerini TanıttıBugün, 13:26Güneş'te En Yüksek X Sınıfı Patlama Meydana Geldi: Dünya'ya Plazma Akışı GeliyorBugün, 13:24Coralogix yapay zeka ajanlarını izlemek için 200 milyon dolar yatırım aldıBugün, 13:21
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Instagram'ın yeni Instants özelliği nasıl kapatılır