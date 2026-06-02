VKontakte kişisel profiller için gelişmiş istatistik ve reklam araçlarını kullanıma sundu

VKontakte sosyal ağı, kişisel profiller için önemli bir güncelleme sundu. Kullanıcılar artık içeriklerinin performansını analiz edebilir ve yeni kitlelere ulaşmak için doğrudan profillerinden reklam kampanyaları başlatabilirler. Bu gelişmeyi Ixbt.com bildiriyor .

İstatistik bölümünde yazarlar; erişimler, gönderilerle etkileşimler ve arkadaşların hareketleri hakkında detaylı bilgi alma imkanına sahip oldular. Veriler hem genel görünümde hem de gönderiler, klipler, hikayeler ve videolar gibi her içerik türü için ayrı ayrı sunulmaktadır.

En önemli yeniliklerden biri, reklam yönetimi işlevinin doğrudan kişisel profile entegre edilmesi oldu. Artık her gönderi ve klibin altında "Продвигать" (Tanıt) butonu yer alıyor. Ayrıca profil menüsüne, VK Реклама platformunun basitleştirilmiş paneline yönlendiren bir bölüm eklendi.

Reklam kampanyası başlatmak için kullanıcının hedefi (takipçi kazanma, gönderiyi öne çıkarma veya siteye trafik çekme), hedef kitleyi ve bütçeyi belirlemesi yeterlidir. Bu özellikler şimdilik doğrulanmış (gri onay işaretli) ve iki faktörlü kimlik doğrulaması açık olan hesaplar için geçerlidir.

Tanıtım araçları şu anda VKontakte mobil uygulamasında mevcuttur ve gönderilerin altındaki reklam butonu 3.000'den fazla takipçisi olan profillerde görünmektedir. Platformun web sürümünde bu özelliklerin daha sonra kullanıma sunulması bekleniyor.