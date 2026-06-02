Florida eyaleti OpenAI ve Sam Altman'a dava açtı

Florida Başsavcılığı, OpenAI şirketi ve yöneticisi Sam Altman'a dava açtı. Bu, ChatGPT sohbet robotunun şiddet olaylarıyla bağlantısı nedeniyle eyalet düzeyinde açılan ilk resmi davadır. Şirket, "yapay zeka yarışını" kazanmak ve büyük servet elde etmek uğruna güvenlik önlemlerini ihmal etmekle suçlanıyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor .

Florida Başsavcısı James Uthmeier, OpenAI ve Sam Altman'ın iç ve dış güvenlik uyarılarını görmezden gelerek çocukların hayatını tehlikeye attığını belirtti. 83 sayfalık dava dilekçesinde, ChatGPT nedeniyle toplu silahlı saldırıların yaşandığı, savunmasız kişilerin intihara teşvik edildiği ve reşit olmayanlarda bu araca karşı bağımlılık oluştuğu iddia ediliyor.

Nisan ayında başlatılan cezai soruşturma kapsamında, ChatGPT'nin geçen yıl Florida Eyalet Üniversitesi (FSU) kampüsünde meydana gelen toplu silahlı saldırıdaki rolü inceleniyor. İddialara göre saldırgan, olaydan önce sohbet robotuna danıştı. OpenAI temsilcileri ise bu trajedi için sorumluluğu reddederek ChatGPT'nin suçun nedeni olmadığını savunuyor.

Bu, OpenAI için tek hukuki sorun değil. Daha önce şirket, intihar yöntemleri hakkında bilgi verdiği gerekçesiyle Kaliforniyalı bir gencin ailesi tarafından dava edilmişti. Ayrıca, yakın zamanda Elon Musk tarafından açılan ve girişimcinin şirketi insanlığa yardım misyonundan vazgeçip ticari bir kuruluşa dönüşmekle suçladığı dava da sonuçlanmıştı.