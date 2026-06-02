Rusya'da kısıtlamalar sırasında bile internet erişimi sağlanacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete ve Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB), vatandaşların internete istikrarlı ve kesintisiz erişimini sağlama talimatı verdi. Bu talimatın, ağ kısıtlamalarının uygulandığı dönemlerde bile geçerli olması gerektiği vurgulandı. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Kremlin web sitesinde yayınlanan belgeye göre, ana odak noktası kritik dijital hizmetlerin işleyişi olacak. Öncelikle sağlık sistemleri, devlet hizmetleri portalı ve ödeme sistemlerini içeren finansal altyapının dokunulmazlığı sağlanmalıdır.

Bu hizmetler, herhangi bir kısıtlama önlemi uygulandığında bile çalışma kapasitelerini korumalıdır. Bu önlemler, dijital ekonomi ve sosyal alanın istikrarını korumaya yönelik stratejinin bir parçası olarak görülmektedir.

Talimatın yerine getirilmesi, Başbakan Mihail Mişustin ve FSB Direktörü Aleksandr Bortnikov'a verildi. Sorumluların, yapılan çalışmalarla ilgili raporu bu yılın 1 Temmuz tarihine kadar sunmaları gerekmektedir.