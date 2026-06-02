Sıvı yakıt dönemi bitiyor mu? ABD'de devrim niteliğinde plazma motoru geliştirildi

Amerikan şirketi The Aerospace Corporation, modern uzay teknolojisinin en karmaşık alanlarından biri olan, uçuş sırasında defalarca açılıp kapatılabilen katı yakıtlı roket motoru geliştirme konusunda büyük bir başarıya imza attığını duyurdu. Araştırmacı ekip, motorun deneysel bir prototipini oluşturmayı başardı. Bu motorda, minimum enerji tüketen, elektronik kontrollü plazma darbeleri kullanılıyor. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor .

Geleneksel katı yakıtlı motorların temel sorunu, yakıt bir kez ateşlendiğinde tamamen yanana kadar sürecin durdurulamamasıdır. Sıvı yakıtlı motorların aksine, bu motorları kapatmak, yeniden başlatmak veya itkiyi hassas bir şekilde ayarlamak imkansızdı. Bu nedenle karmaşık uzay görevleri için genellikle daha pahalı ve teknik olarak daha karmaşık olan sıvı yakıtlı motor sistemleri tercih ediliyordu.

Bu sorunu çözmek için The Aerospace Corporation uzmanları, Güney Kaliforniya Üniversitesi ve Deniz Harp Okulu personeli ile güçlerini birleştirdi. Araştırmacılar, nanosaniye plazma darbeleri (NPPD) teknolojisini test ediyor. Bu yöntem, çok kısa elektrik deşarjları kullanarak katı yakıtın yanma sürecini kontrol etmeyi sağlıyor. Teknolojinin temeli, 100 nanosaniyeden kısa süreli yüksek voltajlı darbelerle düşük sıcaklıkta plazma oluşturmaya dayanıyor.

Katı yakıtlı motorlar; basit tasarımları, güvenilirlikleri ve nispeten düşük ağırlıkta yüksek itki sağlama yetenekleri nedeniyle uzay sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Karmaşık turbopompalara veya valflere sahip olmadıkları için ucuz ve kullanımı kolaydır. Yeni teknoloji, bu avantajları korurken yanma sürecini kontrol etme ve motoru yeniden ateşleme imkanı sunuyor.

Geliştiricilere göre, yeni sistem farklı türdeki katı yakıtlarla çalışabiliyor ve yüksek basınçlı tanklara ihtiyaç duymuyor. Bu teknoloji, CubeSat formatındaki küçük uydular için olduğu kadar büyük uzay araçları için de uygundur. Proje şu anda araştırmaların erken aşamasında olsa da, gelecekte uyduların yörünge manevrası yapma kabiliyetlerini önemli ölçüde artırması bekleniyor.