Rusya 10 yıl içinde 500 yeni uçak üretmeyi planlıyor

Birleşik Uçak Şirketi (OAK) Başkanı Vadim Badexa, Rus havayollarının önümüzdeki 10-12 yıl içindeki yeni uçak ihtiyacını yaklaşık 500 adet olarak değerlendirdi. Bu plan, Boeing ve Airbus gibi yabancı uçakların kademeli olarak hizmet dışı kalmasıyla birlikte yerli teknolojiye geçişi ve ithal ikamesini öngörüyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Badexa'ya göre, sivil havacılık uçaklarının ilk partisi için sözleşmeler imzalandı ve üretim süreci devam ediyor. Sonraki partiler için temel parametreler üzerinde anlaşmaya varıldı ve şirketin şimdi bu anlaşmaları resmi sözleşmelerle güvence altına alması gerekiyor. Yatırım programının tamamlanması, bu ölçekte bir üretimin gerçekleştirilmesine olanak tanıyacak.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcilerine göre, yerli uçakların ikinci partisinin başlatılması için 3 trilyon rubleden fazla fon gerekiyor. Hükümete sunulan tekliflerin incelenmesinin ardından, havacılık sektörünün geliştirilmesine yönelik yeni bir kapsamlı programın onaylanması bekleniyor.

Planlanan teslimatlar arasında Aeroflot için 90 adet MS-21, S7 havayolu için 100 adet Tu-214, Avrora için 20 adet Il-114-300 ve en az 100 adet ithal ikamesi SJ-100 uçağı bulunuyor. OAK, bu ihtiyaçların havayolları tarafından kesin siparişlerle doğrulanacağından emin.