NVIDIA, yapay zeka ajanları için yeni RTX Spark işlemcisini tanıttı

Taipei'deki Computex fuarında NVIDIA, kişisel bilgisayarlar için tasarlanan RTX Spark adlı yeni işlemcisini tanıttı. Şirketin "süper çip" olarak adlandırdığı bu teknoloji, 1 petaflop güce sahip ve OpenClaw veya Hermes Agent gibi yapay zeka ajanlarını güvenli bir şekilde çalıştırmak için özel olarak tasarlandı. NVIDIA, bu yenilikle 200 milyar dolarlık CPU pazarındaki payını genişletmeyi hedefliyor. Bu konuda Techcrunch.com bilgi veriyor.

Yeni RTX Spark çipleriyle donatılmış Windows bilgisayarlar bu yılın sonbaharından itibaren satışa sunulacak. ASUS, Dell, HP, Lenovo, Microsoft Surface ve MSI gibi önde gelen markalar tarafından üretilecek cihazlara daha sonra Acer ve Gigabyte da eklenecek. Microsoft ile iş birliği içinde geliştirilen özel "sandbox" teknolojisi sayesinde kullanıcılar, büyük dil modellerini (LLM) bulut servislerine ihtiyaç duymadan doğrudan kendi cihazlarında çalıştırabilecekler.

NVIDIA kurucusu ve CEO'su Jensen Huang, bu teknolojinin uygulamaları manuel olarak açma, tıklama ve yazma dönemini sona erdireceğini belirtti. Huang, "RTX Spark ve Microsoft Windows ile siz sadece soruyorsunuz, bilgisayar ise işi yapıyor" dedi. Sistemin sadece içerik üreticileri ve oyuncular için değil, günlük görevleri otomatikleştiren milyarlarca yapay zeka ajanı için temel bir araç haline gelmesi bekleniyor.

Şu anda Adobe, Blender, ComfyUI, Riot Games ve Xbox gibi 100'den fazla yazılım geliştiricisi yeni çipe destek vereceğini doğruladı. NVIDIA, RTX teknolojisinin 1000'den fazla oyun ve uygulamada görüntü kalitesini artıracağını ve yapay zeka işlevlerini hızlandıracağını vadediyor. Bu, 2013'teki Surface RT başarısızlığından sonra NVIDIA'nın ARM tabanlı Windows pazarına dönüşünde önemli bir adım.