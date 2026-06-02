Alphabet, yapay zeka altyapısı için 80 milyar dolar fon sağlayacak

Google'ın ana şirketi olan Alphabet, Pazartesi günü planlanan büyük ölçekli yapay zeka (AI) altyapısını finanse etmek amacıyla 80 milyar dolar fon toplama niyetinde olduğunu duyurdu. Şirket, bu miktarda hisse senedi arzı gerçekleştirecek ve elde edilen gelirleri, AI altyapısı ve küresel bilgi işlem kapasitelerinin genişletilmesi dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar ve sermaye harcamaları için kullanacak. Bu gelişmeyi Techcrunch.com bildiriyor .

Planın bir parçası olarak 10 milyar dolarlık hisse, Warren Buffett tarafından kurulan büyük küresel holding şirketi Berkshire Hathaway'e satılacak. Alphabet, yaptığı açıklamada, işletmelerin ve tüketicilerin AI çözümlerine ve hizmetlerine olan talebin şirketin mevcut arz kapasitesini aştığını belirtti.

Yatırımları artırarak şirket, gelecekteki büyüme fırsatlarını desteklemek amacıyla temel altyapısını genişletmeyi hedefliyor. Şirket temsilcilerine göre, hisse satışı, güçlü bir bilanço yapısını korurken yatırımların dengeli bir şekilde finanse edilmesini sağlayacak.

Diğer teknoloji devleri gibi Google da bu yıl yeni AI hizmetlerini desteklemek için bilgi işlem kapasitelerine devasa yatırımlar yapacağını duyurdu. Geçtiğimiz ay düzenlenen Google I/O konferansında CEO Sundar Pichai, şirketin yıl sonuna kadar sermaye harcamaları için 180 ila 190 milyar dolar arasında bir harcama yapmayı beklediğini ifade etmişti.

Genel olarak, Google ve diğer büyük teknoloji şirketlerinin bu yıl yapay zeka sermaye harcamaları için toplamda 700 milyar dolara kadar fon ayıracağı tahmin ediliyor. Bu alandaki yarışın, küresel teknoloji pazarında yeni bir dönemi başlatması bekleniyor.