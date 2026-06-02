Yandex Haritalar hizmetinde “Özellikle iyi yer” ödülü başlatıldı

Yandex ekibi, kullanıcıları için yeni bir proje olan, hizmet kalitesi sürekli yüksek olan kuruluşlara yönelik özel bir ödülün başlatıldığını duyurdu. Artık Yandex Haritalar platformunda en prestijli işletmeler özel olarak tanınacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

“Özellikle iyi yer” (Osobenno Xoroshee mesto) statüsü, kullanıcıların yüksek puanları sayesinde beş yıl veya daha uzun süre üst üste “İyi yer” unvanını koruyan şirketlere verilir. Bu ödül, işletmenin uzun vadeli güvenilirliğini ve müşteri sadakatini temsil eder.

İstatistiklere göre 2024 yılında 8600 kuruluş bu yüksek ödüle layık görüldü. Bu rakam, temel “İyi yer” statüsüne sahip tüm işletmelerin sadece yüzde 4'ünü oluşturuyor ve bu da seçimin ne kadar sıkı olduğunu gösteriyor.

İşletme sahipleri, statülerini doğrulamak için tesis içine yerleştirilecek özel bir heykelcik ve dijital bir rozet alacaklar. Dijital rozet, kişisel hesap üzerinden indirilerek Yandex Haritalar'daki kartta veya sosyal ağlarda kullanılabilir.