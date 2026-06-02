Gelecek teknolojisi: Samsung ilk kez HBM5 belleğini tanıttı

Samsung, Computex Taipei 2026 uluslararası bilgisayar fuarında dünyanın ilk HBM5 bellek standardını tanıttı. Sekizinci nesil bu veri depolama teknolojisi, yüksek performanslı hesaplama ve yapay zeka modellerinin eğitimi alanındaki gelecekteki ihtiyaçları karşılamak üzere geliştirildi. Bu konuda haber veriyor: Ixbt.com.

HBM5 belleğinin 2029 ile 2031 yılları arasında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Üretim sürecinde en ileri teknolojiler kullanılacak: Tahminlere göre 2 nm temel kristal ve 1 nm DRAM çiplerinin bir kombinasyonuna dayanacak. Bu da cihazın enerji verimliliğini önemli ölçüde artıracak.

Isı tahliyesi konusunda Samsung tamamen yeni bir yaklaşım benimsiyor. HBM5 standardındaki aşırı yüksek enerji tüketimi sorununu çözmek için daldırmalı (immersion) soğutma teknolojisi kullanılacak. Bu yöntemde kristal ve tüm gövde doğrudan özel bir soğutma sıvısına daldırılıyor.

Performans göstergelerine göre, HBM5 standardının 4096 bitlik giriş-çıkış (I/O) arayüzüne geçmesi bekleniyor; bu, HBM4'ün iki katıdır. Standart olarak 16 katmanlı (16-Hi) mimari seçilecek ve her yığının bant genişliğinin saniyede 4 TB'a kadar çıkması öngörülüyor.