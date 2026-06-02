Ip Man: Huawei rekor kapasiteli bataryaya sahip yeni bir akıllı telefon hazırlıyor

·62·Teknoloji
Ip Man: Huawei rekor kapasiteli bataryaya sahip yeni bir akıllı telefon hazırlıyor

Ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station, Huawei'nin Enjoy serisine ait yeni Enjoy 100 Pro Max akıllı telefonu hakkında bilgiler paylaştı. Cihaz şirket içinde "Ip Man" kod adıyla geliştiriliyor ve resmi tanıtımının 2026 yılının sonlarına doğru yapılması bekleniyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Bilgi için, Ip Man (1893–1972) — Wing Chun stilini açıkça öğretmeye başlayan ilk kişi olarak tarihe geçen ünlü bir Çinli dövüş sanatları ustasıdır. Yeni akıllı telefonun en önemli özelliğinin, markanın tarihindeki rekor kapasiteye sahip batarya olacağı belirtiliyor.

Cihazın teknik açıdan bir diğer önemli unsuru ise yeni nesil Kirin 8 çip seti (SoC) olacak. Bu işlemcinin cihazın performansını ve enerji verimliliğini önemli ölçüde artırması bekleniyor.

Belirtmek gerekir ki, bu serinin önceki temsilcisi olan Enjoy 90 Pro Max, satışa çıktığı andan itibaren pazarda büyük başarı elde etmişti. JD.com platformunda 1000 ile 2000 yuan arasındaki fiyat segmentinde birçok popüler modeli geride bırakarak en çok satan akıllı telefonlar listesinde birinci sıraya yerleşmişti.

HuaweiAkıllı TelefonKirin 8TeknolojiIp Man
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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