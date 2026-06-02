Dünyanın ilk özel uzay istasyonu: Haven-1'e uçacak ilk astronot belli oldu

·39·Teknoloji
Dünyanın ilk özel uzay istasyonu: Haven-1'e uçacak ilk astronot belli oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Choose France zirvesinde Fransa'nın Amerikan Vast şirketi ile yaptığı anlaşmayı duyurdu. Buna göre, 2027 yılında iki Fransız astronot uzaya gidecek. Efsanevi astronot Thomas Pesquet, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapılacak özel görevin komutanı olarak atandı. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Aynı zamanda, ESA yedek astronotu Arnaud Prost, dünyanın ilk ticari uzay istasyonu Haven-1'e yapılacak ilk insanlı uçuşta test mühendisi olarak yer alacak. Bu adımın özel uzay araştırmaları tarihinde yeni bir sayfa açması bekleniyor.

İki kez uzaya uçan deneyimli Thomas Pesquet, NASA çalışanı olmadan böyle bir göreve liderlik eden ilk astronot olabilir. Vast şirketi, Haven-1 istasyonunu 2027 yılında yörüngeye çıkarmayı planlıyor ve bu istasyon uzaydaki ilk ticari platform olarak hizmet verecek.

Daha önce Vast şirketi, Haven Demo gösteri görevini başarıyla tamamlamıştı. Bu test sırasında aracın yörüngeden güvenli bir şekilde ayrılma kabiliyeti doğrulandı; bu, gelecekteki Haven-1 istasyonunun güvenliği için en önemli aşamalardan biridir.

VastHaven-1UzayAstronotTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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