Pacific Fusion füzyon enerjisinde yeni bir rekor kırdı

Pacific Fusion şirketi, yeni pulser modülü prototipini tanıttı. Bu cihaz, sadece 80 nanosaniyede 440 gigawatt güç üretme kapasitesine sahip. Bu başarı, şirketin ilk gösterim füzyon enerji santralinin inşaatına başlamasına olanak tanıyacak. İnşaat çalışmalarının bu yılın yaz aylarında başlaması bekleniyor. Bu haberi Techcrunch.com veriyor.

Şirket temsilcilerinin TechCrunch'a verdiği bilgiye göre, nakliye konteyneri boyutundaki bu prototipin başarılı testleri, 1 milyar doları aşan Series A yatırım turunun bir sonraki kısmını tetikledi. Pacific Fusion, şu anda dünyanın en çok finanse edilen füzyon girişimi konumunda. Bu finansal model, şirket yönetiminin sürekli yatırım aramak yerine tüm odağını teknik başarılara vermesini sağlıyor.

Pacific Fusion, eylemsiz (inertial) füzyon sentezi yöntemini kullanıyor. Reaktördeki 156 pulser modülü, çok güçlü elektrik enerjisini küçük bir yakıt hedefine yönlendiriyor. Bu süreç, bir anahtar boyutundaki yakıt kapsülünün etrafında güçlü bir manyetik alan oluşturarak, atomlar birleşene ve devasa enerji açığa çıkana kadar onu sıkıştırıyor.

Günümüzde eylemsiz sentez, harcanandan daha fazla enerji elde etmeyi sağlayan tek yöntemdir. Daha önce bu sonuca sadece Lawrence Livermore National Laboratory bünyesindeki NIF laboratuvarında ulaşılmıştı. Ancak NIF pahalı lazerler kullanırken, Pacific Fusion daha ucuz elektrik anahtarları ve kapasitörler kullanarak maliyetleri düşürmeyi hedefliyor.

Şirketin bir sonraki temel görevi, prototipi tam ölçekli bir pulser modülüne dönüştürmektir. Pacific Fusion kurucularına göre, yeni santral kendi faaliyetleri için harcadığı enerjiden daha fazlasını üretmelidir. Bu sonuç, henüz hiçbir özel şirket tarafından kaydedilmemiş tarihi bir başarı olacaktır.