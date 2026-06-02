Yandex, koltukta oturan kişiyi bile algılayan akıllı sensörü tanıttı

Yandex, akıllı ev ekosistemini genişleterek yeni nesil bir varlık sensörünü (presence sensor) tanıttı. Şirket temsilcilerinin açıklamasına göre, standart hareket sensörlerinden farklı olarak bu cihaz, sadece aktiviteyi değil, odadaki insanların tam konumunu da tespit edebiliyor. Bu durum, daha karmaşık ve esnek otomasyon senaryoları oluşturulmasına olanak tanıyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Cihazın çalışma prensibi milimetrik dalga radar sensörüne dayanıyor. Dalgaların yansımasını analiz ederek alanı tarayan sensör, kişi kitap okurken veya televizyon izlerken olduğu gibi hareketsiz kalsa bile varlığını kaydedebiliyor. Sensör, tek bir oda içinde üç farklı bölgeyi izleme yeteneğine sahip.

Bu özellik, aydınlatma ve iklimlendirme kontrollerinin odanın farklı bölümleri için ayrı ayrı ayarlanmasına imkan tanıyor. Örneğin, ışık sadece çalışma masasının etrafında biri olduğunda yanabilir veya yatak odasında kişi yatakta uzanırken sıcaklık otomatik olarak düşebilir. Algılama bölgelerinin yönetimi «Дом с Алисой» uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor.

Sensör, evde kimsenin olmaması gereken bir zamanda yabancı biri tespit edilirse sisteme bildirim gönderecek, arama yapacak veya SMS atacak şekilde ayarlanabiliyor. Yeni cihaz, Matter over Wi-Fi standardını destekliyor; bu da akıllı ev senaryolarının internet olmadan da yerel olarak çalışmasını sağlıyor.

Cihaz duvara, tavana veya masa üzerine monte edilebiliyor. 120 derecelik görüş açısına ve 8 metreye kadar etki alanına sahip. Bu teknolojinin akıllı ev sistemlerini bir üst seviyeye taşıması bekleniyor.