Xiaomi, klimalar için vakumlu dijital temizleme hizmetini başlattı

·62·Teknoloji
Xiaomi, klimalar için vakumlu dijital temizleme hizmetini başlattı

Xiaomi, Mi Home servis merkezleri aracılığıyla sunulan klimalar için vakumlu dijital temizleme hizmetine dair büyük başarılarını duyurdu. Hizmetin başlatılmasından bu yana geçen altı ay içinde bir milyondan fazla hane bu hizmetten yararlandı. Şu anda servis ağı ülkenin 31 idari bölgesini kapsamaktadır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şirket verilerine göre müşteri memnuniyet oranı oldukça yüksek; kullanıcıların yüzde 99'undan fazlası sunulan hizmetten tamamen memnun kaldı. Aynı zamanda Xiaomi, uzman eğitim sistemini de aktif olarak geliştiriyor. Çevrimiçi ve çevrimdışı eğitim kursları kapsamında 100.000'den fazla montaj personeli eğitildi, bu da ekipman kurulumu ve bakım kalitesinin artırılmasına katkı sağlıyor.

Servisin özgünlüğü, vakumlu temizleme sürecinin akıllı cihazlar yardımıyla dijital olarak kontrol edilmesinden kaynaklanıyor. Sistem, temizleme parametrelerini kaydederek insan faktörünün etkisini en aza indiriyor. Geleneksel yöntemlerde yapılan hatalar, iklimlendirme cihazlarının verimliliğini düşürebiliyordu.

Xiaomi uzmanları, yanlış yapılan vakumlu temizliğin soğutma ve ısıtma süreçlerini kötüleştirdiğini, ayrıca ekipmanın ömrünü kısalttığını belirtiyor. Yeni servis, her aşama için rapor oluşturarak sürecin şeffaflığını ve sonuçların denetlenebilirliğini sağlıyor.

Hatırlatmak gerekirse, Xiaomi daha önce küresel pazar için Mijia Air Conditioner GentleAir adlı yeni akıllı klimasını tanıtmıştı. Şirket sadece modern cihazlar üretmeye değil, aynı zamanda onlara yüksek teknolojik hizmet sunmaya da özel önem veriyor.

XiaomiMi HomeMijiaKlimaTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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