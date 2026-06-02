Impulse Space girişimi mühendis alımı için 500 milyon dolar yatırım aldı

·65·Teknoloji
Impulse Space girişimi mühendis alımı için 500 milyon dolar yatırım aldı

SpaceX'in efsanevi motor uzmanı Tom Mueller tarafından kurulan Impulse Space girişimi, 500 milyon dolarlık D serisi yatırım turunu tamamladığını duyurdu. 137 Ventures ve BANNER VC liderliğindeki bu finansman turuna Founders Fund, Lux Capital ve Linse Capital gibi büyük fonlar da katıldı. Söz konusu fonlar, şirketin kadrosunu 200 yeni çalışanla genişletmek için kullanılacak. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor .

Uzay hareketliliği teknolojileri konusunda uzmanlaşan Impulse Space, şu anda ABD Uzay Kuvvetleri için tasarlanan Mira platformu ve uyduları yüksek yörüngelere hızlı bir şekilde ulaştıran Helios aracı üzerinde çalışıyor. Şirket başkanı Eric Romo, TechCrunch'a verdiği röportajda, yeni sermayenin uzay araçlarının üretim ve test süreçlerini hızlandırmaya hizmet edeceğini vurguladı.

Günümüzde birçok teknoloji şirketi yapay zekaya güvenirken, Impulse Space mühendislik konularında insan faktörüne öncelik veriyor. Romo'ya göre, yazılım ekipleri yapay zeka araçlarını kullanmaya başladı ancak karmaşık donanımların (hardware) tasarlanmasında derin öğrenme modelleri henüz yeterince gelişmiş değil. Ona göre, internette LLM modellerini eğitmek için çok fazla metin ve kod olsa da, gizli mühendislik çizimleri ve teknik veriler eksik.

Şirket, motor üretiminden başlayarak tam teşekküllü uzay araçları üretimine geçti. Bu durum, yapı ve uçuş bilgisayarları konusunda daha fazla uzman gerektiriyor. Bu nedenle Impulse Space ofislerini genişletiyor ve Colorado gibi havacılık yetenek merkezlerinde yeni çalışanlar arıyor. Şirket, yıl sonuna kadar bir sonraki Mira görevini uzaya fırlatmayı planlıyor.

Impulse SpaceSpaceXUzayYapay ZekaGirişim
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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