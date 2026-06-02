Rusya'daki VPN kısıtlamaları yazılımcıların işini zorlaştırıyor

·41·Teknoloji
Rusya'daki VPN kısıtlamaları yazılımcıların işini zorlaştırıyor

Rusya'da VPN trafiğinin kısıtlanması, açık kaynaklı yazılımlar ve uluslararası platformlarla çalışan BT şirketleri için ciddi zorluklar yaratmaya başladı. Sektör temsilcilerine göre sorunlar sadece belirli servisleri değil, tüm geliştirme altyapısını etkiliyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Şu anda yazılımcıların günlük faaliyetlerinde kullandıkları kod depoları, açık kütüphaneler, bulut ortamları ve sürüm kontrol sistemlerinde kesintiler yaşanıyor. Kısıtlamalar nedeniyle bağlantı kopmaları, veri indirme hızında düşüş ve kod senkronizasyonunda hatalar artmış durumda.

Sonuç olarak, daha önce birkaç dakikada otomatik olarak tamamlanan süreçler artık saatler sürüyor ve uzmanların manuel müdahalesini gerektiriyor. Özellikle ürünleri yüzde 50–90 oranında open source çözümlerine dayanan şirketler bu durumdan daha fazla zarar görüyor.

Uzmanlar bilgi güvenliği riskleri konusunda da uyarıda bulunuyor. Birçok kuruluşta VPN sadece dış servislere erişim için değil, aynı zamanda çalışanların kurumsal altyapıya güvenli bir şekilde bağlanması için de kullanılıyor. Bu kanallardaki arızalar uzaktan çalışma düzenini zorlaştırıyor ve BT hizmetleri üzerindeki yükü artırıyor.

RusyaVPNBT TeknolojileriOpen SourceYazılım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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