Blue Origin patlamadan sonra New Glenn uçuşlarını yeniden başlatmayı hedefliyor

·53·Teknoloji
Blue Origin patlamadan sonra New Glenn uçuşlarını yeniden başlatmayı hedefliyor

Blue Origin, geçen haftaki şiddetli patlamaya rağmen New Glenn roketini 2026 yılında tekrar uçurmayı planlıyor. Şirketin CEO'su Dave Limp, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Florida'daki Cape Canaveral'da meydana gelen kazanın ardından fırlatma sahası altyapısının beklenenden daha iyi durumda olduğunu belirtti. Bu haberi Techcrunch.com aktarıyor.

Limp'e göre, tesiste bulunan diğer bir New Glenn roket güçlendiricisi ve üç üst kademe hasar görmedi. "Bu yılın sonuna kadar tekrar uçacağız" diyen Limp, şirketin tarihindeki en büyük ve en görünür başarısızlığın ardından uçuşlara dönmek için oldukça iddialı bir takvim belirledi.

Uzay endüstrisi uzmanları, şirketin New Glenn roketini destekleyen tek bir fırlatma rampası olması nedeniyle Blue Origin'in 2027'ye kadar uçuşlara dönemeyeceğini tahmin ediyordu. Blue Origin henüz patlamanın nedenlerini açıklamadı. NASA da Artemis Ay görevleri için bu rokete güveniyor.

Jeff Bezos tarafından kurulan şirket, bu programa odaklanmak için Ocak ayında New Shepard roketiyle yapılan uzay turizmi uçuşlarını en az iki yıllığına durdurmuştu. New Glenn ilk kez 2025 Ocak ayında fırlatılmış, o uçuşta üst kademe yörüngeye ulaşmış ancak güçlendirici Dünya'ya dönüşte patlamıştı.

Şirket uçuşlara döndüğünde, roketleri fırlatma sahasına taşıma ve onları yenileme yöntemini değiştirecek. Daha önce Blue Origin her iki görev için de "transporter-erector" cihazını kullanıyordu. Dave Limp yeni çözümün ne olacağına dair detay vermedi ancak Amazon uydularını uzaya taşıma planlarının geçerliliğini koruduğunu belirtti.

Blue OriginNew GlennJeff BezosUzayNASA
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Meta WhatsApp Business için Yapay Zeka Ajanını Küresel Olarak BaşlattıBugün, 13:54Honor 600 Vitality Edition: 8000 nit parlaklık ve 7000 mAh bataryalı akıllı telefonBugün, 13:51Rusya'da süpersonik yolcu uçağı prototipi geliştiriliyorBugün, 13:27Plex Fiyat Artışı Öncesinde Yeni Sosyal Özelliklerini TanıttıBugün, 13:26Güneş'te En Yüksek X Sınıfı Patlama Meydana Geldi: Dünya'ya Plazma Akışı GeliyorBugün, 13:24Coralogix yapay zeka ajanlarını izlemek için 200 milyon dolar yatırım aldıBugün, 13:21
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Instagram'ın yeni Instants özelliği nasıl kapatılır