Blue Origin patlamadan sonra New Glenn uçuşlarını yeniden başlatmayı hedefliyor

Blue Origin, geçen haftaki şiddetli patlamaya rağmen New Glenn roketini 2026 yılında tekrar uçurmayı planlıyor. Şirketin CEO'su Dave Limp, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Florida'daki Cape Canaveral'da meydana gelen kazanın ardından fırlatma sahası altyapısının beklenenden daha iyi durumda olduğunu belirtti. Bu haberi Techcrunch.com aktarıyor.

Limp'e göre, tesiste bulunan diğer bir New Glenn roket güçlendiricisi ve üç üst kademe hasar görmedi. "Bu yılın sonuna kadar tekrar uçacağız" diyen Limp, şirketin tarihindeki en büyük ve en görünür başarısızlığın ardından uçuşlara dönmek için oldukça iddialı bir takvim belirledi.

Uzay endüstrisi uzmanları, şirketin New Glenn roketini destekleyen tek bir fırlatma rampası olması nedeniyle Blue Origin'in 2027'ye kadar uçuşlara dönemeyeceğini tahmin ediyordu. Blue Origin henüz patlamanın nedenlerini açıklamadı. NASA da Artemis Ay görevleri için bu rokete güveniyor.

Jeff Bezos tarafından kurulan şirket, bu programa odaklanmak için Ocak ayında New Shepard roketiyle yapılan uzay turizmi uçuşlarını en az iki yıllığına durdurmuştu. New Glenn ilk kez 2025 Ocak ayında fırlatılmış, o uçuşta üst kademe yörüngeye ulaşmış ancak güçlendirici Dünya'ya dönüşte patlamıştı.

Şirket uçuşlara döndüğünde, roketleri fırlatma sahasına taşıma ve onları yenileme yöntemini değiştirecek. Daha önce Blue Origin her iki görev için de "transporter-erector" cihazını kullanıyordu. Dave Limp yeni çözümün ne olacağına dair detay vermedi ancak Amazon uydularını uzaya taşıma planlarının geçerliliğini koruduğunu belirtti.