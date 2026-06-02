Amazon Prime Day 2026 kampanyası 23-26 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek

Amazon, Salı günü yaptığı açıklamada, geleneksel yıllık Prime Day alışveriş etkinliğinin bu yıl 23-26 Haziran tarihleri arasında düzenleneceğini duyurdu. Prime Day etkinlikleri genellikle Temmuz ayında yapıldığından, bu yılki indirim sezonu normalden biraz daha erken başlıyor. Bu bilgiyi Techcrunch.com aktarıyor .

Şirketin resmi blogunda belirtildiğine göre, Prime üyeleri önde gelen markaların ürünlerini, trend olan ürünleri ve Amazon'a özel ürünleri uygun fiyatlarla satın alabilecekler. Ayrıca, yeni gıda ürünleri, yazlık ekipmanlar ve okul dönemi için gerekli malzemeler hızlı ve ücretsiz kargo hizmetiyle sunulacak.

Daha önce Prime Day ağırlıklı olarak pahalı ve lüks ürünlerin satın alınmasıyla ilişkilendirilirken, son yıllarda tüketiciler daha çok günlük ihtiyaç ürünlerine odaklanıyor. Amazon temsilcilerinin CNBC kanalına verdiği bilgiye göre, bu yılki kampanyada gıda ve ev eşyaları ön planda olacak.

Böyle bir strateji, mevcut ekonomik durumda mantıklı görünüyor. Michigan Üniversitesi verilerine göre, ABD'deki tüketici güveni, zorlu ekonomik koşullar nedeniyle Mayıs ayında rekor düzeyde düşük bir seviyeye geriledi. Buna rağmen, geçen yılki Prime Day döneminde ABD'li perakendeciler 24,1 milyar dolarlık çevrimiçi satış hacmi kaydetmişti.