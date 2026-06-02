2021'e dönüş: GeForce RTX 3060 tekrar satışta

·41·Teknoloji
2021'e dönüş: GeForce RTX 3060 tekrar satışta

Colorful şirketi, Çin pazarında GeForce RTX 3060 12GB ekran kartlarının sevkiyatını yeniden başlattı. Board Channels Forums kaynağının verilerine göre, Colorful Battle Axe GeForce RTX 3060 DUO 12G V2 modeli tekrar raflarda yerini aldı. Şimdilik sevkiyat hacmi sınırlı olup her bölge için birkaç düzine kart ayrılmış durumda, ancak şirket haftalık bir sevkiyat sistemi kurmayı planlıyor. Bu konuda haber veriyor Ixbt.com.

Bu ekran kartının iş ortakları için fiyatı 2200 yuan (yaklaşık 325$) olarak belirlendi. Colorful'un resmi mağazasında ise 2349 yuan veya yaklaşık 347$ fiyatla satılıyor. İlginç olan, bu fiyatın beş yıl önceki çıkış fiyatından bile yüksek olması. Ürün sayfasında belirtildiği üzere, siparişler bu haftadan itibaren gönderilecek ve 5 Haziran'a kadar sahiplerine ulaşacak.

RTX 3060 12GB modelinin pazara dönüşü, NVIDIA'nın bu grafik işlemcilerin üretimini yeniden başlattığına dair söylentileri doğruluyor. Yakında ASUS, MSI ve Galax gibi markalardan da yeni partilerin çıkması bekleniyor. Hatırlatmak gerekirse, GeForce RTX 3060 12GB ilk kez 2021 yılında 329$ tavsiye edilen fiyatla piyasaya sürülmüş ve Steam kullanıcıları arasında en popüler ekran kartı haline gelmişti.

Board Channels Forums verileri genellikle ekran kartı üreticisi şirketlerin çalışanları ve sistem entegratörleri tarafından sağlanmaktadır, bu nedenle bu kaynaktan gelen sızıntılar çoğu zaman doğrulanmaktadır. Ayrıca dün AMD şirketi de Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition modelini resmen tanıtmıştı.

NVIDIAGeForce RTX 3060ColorfulEkran KartıTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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