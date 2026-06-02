Anthropic, yapay zeka yardımıyla 10 binden fazla güvenlik açığı tespit etti

Anthropic şirketi, Project Glasswing programını genişleteceğini duyurdu. Bu girişim, Claude Mythos Preview adlı özelleşmiş yapay zeka modeli aracılığıyla kritik yazılımlardaki güvenlik açıklarını bulmayı hedefliyor. Projenin ilk haftalarında katılımcılar, 10 binden fazla yüksek ve kritik seviyede güvenlik açığı tespit etmeyi başardı. Şimdi programdaki kuruluş sayısı 50'den 200'e çıkarılacak. Bu gelişmeyi Ixbt.com aktarıyor.

Project Glasswing, başlangıçta Anthropic, açık kaynaklı yazılım geliştiricileri ve devlet kurumları arasında kapalı bir iş birliği olarak başlamıştı. Katılımcılar, büyük kod tabanlarındaki güvenlik hatalarını bulmak için özel olarak yapılandırılmış Claude Mythos Preview modeline erişim sağlıyor. Yeni genişleme dalgası, 15'ten fazla ülkede enerji, sağlık ve iletişim sektörlerinde faaliyet gösteren 150 ek kuruluşu kapsayacak.

Anthropic uzmanlarına göre, önümüzdeki 6-12 ay içinde Mythos seviyesindeki modeller diğer geliştiricilerde de ortaya çıkacak. Bu durum, siber saldırıların sayısında keskin bir artışa ve daha karmaşık hale gelmelerine yol açabilir. Şirket, sorunun artık güvenlik açıklarını bulmaktan ziyade onları hızla gidermeye evrildiğini vurguluyor. Bu amaçla, kodları otomatik analiz etmek ve yamalar hazırlamak için kullanılan Claude Security ürünü tanıtıldı.

Şu anda program katılımcıları, Claude Mythos Preview modelini yalnızca güvenlik açığı aramak için değil, aynı zamanda güvenlik testleri yapmak ve eski yazılımları modernize etmek için de kullanıyorlar. Anthropic, gelecekte bu yetenekleri tüm siber güvenlik uzmanlarına açmayı planlıyor. Yapay zeka yetenekleri arttıkça, savunmacıların adaptasyon hızı dijital altyapı güvenliğinin temel faktörü haline geliyor.